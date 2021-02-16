HÜKÜMET, BÜTÇEDE YÜZDE 10 TASARRUF KARARI ALDI

Başbakan Ersan Saner, bakanlıkların ve bağlı kuruluşların bütçelerinde yüzde 10’a kadar tasarruf yapılması için tedbir kararı üretildiğini açıkladı.

Mal ve Hizmetler Yasası kapsamında belediyelere denetim yetkisi verildiğini ve Atık Yönetim Tüzüğü’nün onaylandığını ifade eden Başbakan Saner, tedbirler arasında maaş kesintisi olup olmayacağı sorusunu da yanıtladı ve “Amacımız maaş kesintisine gitmeden Maliye’de gereken rakamı toplamak ama toplayamazsak bunu düşünüyoruz. Maliyede birikecek rakama bağlı olarak önümüzdeki hafta bu konu daha detaylı açıklanacak” dedi.