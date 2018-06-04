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"Hükümet değişti, protokol imzalanamadı"

Güngördü, hak ettiği yere gelmesi için limana talip olduklarını, eylem dahil her türlü girişimi yapacaklarını açıkladı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:14
"Hükümet değişti, protokol imzalanamadı"

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan Girne Antik Limanda oluşan sorunları çözmek için zamanında müdahale edilemediğini anlatan Güngördü, hak ettiği yere gelmesi için limana talip olduklarını, eylem dahil her türlü girişimi yapacaklarını açıkladı. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 2012 yılında korunmaya muhtaç bölge ilan edilerek Turizm Bakanlığı’na devredilen Girne Antik Limanı devralmak istediklerini belirterek, bu konuda her türlü girişimi yapacaklarını söyledi. Nidai Güngördü, 2014 yılında Temmuz ayında göreve geldikten sonra Antik Limanda yaşanan sorunların giderilmesi için Girne Belediyesi’ne devredilmesi için girişim başlattıklarını ifade etti. 

"Hükümet değişti, protokol imzalanamadı"

Nidai Güngördü, yaptıkları girişim sonucu Turizm Bakanlığı’yla limanın devredilmesi konusunda protokol imzalama aşamasına gelindiğini ancak, hükümetle birlikte bakanın değişmesiyle birlikte yapılan girişimin sonuçsuz kaldığını dile getirdi. Güngördü, yaşanan sorunlarla ilgili limanın idaresi konusunda komisyon oluşturulmasını önerdiğine dikkat çekerek, Çevre Dairesi’nde, limanda sorumluluğu bulunan bakanlık ve dairelerle beraber toplantı yaptıklarını vurguladı. Güngördü, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin belirleyeceği iki binayı restore etmek istediklerini toplantıda talep ettiklerini belirterek, yapılan önerinin kabul görmediğini aktardı. 

"Eylem dahil her türlü girişimi yapacağız"

Nidai Güngördü, belediyenin limanda düzenli olarak çöpleri topladığını, temizlik yaptığını ve kanalizasyonla işleriyle uğraştığını ancak diğer konularda yetkisinin olmadığını aktardı. Limanda oluşan sorunları çözmek için zamanında müdahale edilemediğini anlatan Güngördü, hak ettiği yere gelmesi için limana talip olduklarını, eylem dahil her türlü girişimi yapacaklarını kaydetti.

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hade be 2018-06-04 12:19:56

bakımsız bıraktınız diye elinizden alıp temizlemedilermi ? seçimler geldi tabi çevre düzenlemesinide bitirdilerse şow yap tabi şimdi oğlum nidayi

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he he 2018-06-04 14:00:09

4 senedir neden bir girişim bir eylem yapmadın sn.başkan? şimdi nerden çıktı bu... hayırdır seçim falan mı var?? haa doğru seçim var ya...

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