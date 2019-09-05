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Hükümet EL-SEN’le görüştü

05 Eylül 2019 Perşembe 19:21
Hükümet EL-SEN’le görüştü

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Başbakanlık’ta El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptı.

Tarafların, yarın saat 10.00’da, KIB-TEK’teki sorunların çözümü için karar üretmek üzere yeniden bir araya geleceği belirtildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bugünkü toplantıda pek çok konunun yapıcı bir şekilde ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Toplantıda konuları samimiyetle ele alan taraflar yarın saat 10.00 da sorunların çözümüne ilişkin kararlar üretmek üzere yeniden bir araya geleceklerdir” denildi.

KIB-TEK çalışanlarının örgütlü olduğu El-Sen bugün uyarı grevi yapmış, yarın da süresiz grev başlatacağını açıklamıştı.

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