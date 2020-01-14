Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!

Hükümet, emirnameyi 6 ay daha uzatma kararı aldı

14 Ocak 2020 Salı 20:58
Hükümet, emirnameyi 6 ay daha uzatma kararı aldı

Bakanlar KuruluGazimağusa – İskele - Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan emirnameyi 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay basına yaptığı açıklamada, toplantıda Halkın Partisi ve Ulusal Birlik Partisi’nin, Gazimağusa – İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı Taslağı’nın yürürlüğe konmasıyla ilgili görüş ayrılığının ele alındığını, HP’nin planın hazır olduğu görüşünde olduğunu, UBP’nin ise taslak planın henüz olgunlaşmadığı, bazı değişikliklerin yapılmasının gerekebileceği görüşünde olduğunu kaydetti.

Toplantıda geçici çıkış yolu ürettiklerini kaydeden Özersay, 6 aylığına, 15 Temmuz’a kadar,   Gazimağusa - İskele - Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi’nin tekrardan yürürlüğe konması kararı üretildiğini ifade etti.

Kudret Özersay, süre içerisinde Gazimağusa – İskele - Yeniboığaziçi İmar Planı Taslağı ile ilgili değişiklik önerisi gelmesi halinde değerlendirileceğini ve görüş birliğine varılması halinde İmar Planı taslağının hayata geçirileceğini; 15 Temmuz’a kadar imar planı konusunda sonuç alınamaması halinde de emirnamenin ortadan kalkmış olacağını söyledi.

Özersay, hedefin imar planının tamamlanması olduğunu, Fasıl 96’nın pek çok açıdan yeterli olmadığını, emirnamenin ise tedbir niteliğinde olduğunu söyledi.

LEFKOŞA-GİRNE YOLU 

Kudret Özersay, toplantıda, Gönyeli Çemberi ile Boğaz Kavşağı arasındaki yol üzerinde bulunan refüjün kaldırılması ve bariyerlerin konması için ihaleye çıkma kararı aldığını, ihale bedeli için Maliye Bakanlığı’ndan bloke de alındığını kaydetti.

ALSANCAK BİRİNCİ ETAP YOL ÇALIŞMASI

Özersay, Su İşleri Dairesi’nin vereceği rapor ertesinde de Alsancak 1’inci etap yol çalışmasının başlatılması yönünde karar üretildiğini ifade etti.

ÜZÜM DE DAHİL EDİLDİ

Genel Takım Sigortası Fonu’ndan, yakın geçmişe kadar, doğal afetlerin narenciye ve patateste neden olacağı zararların karşılandığını kaydeden Özersay, bir önceki hükümet döneminde kapsam dahiline seraların da alındığını, bir süre önce de muzun dahil edildiğini, bugünkü toplantıda da üzüm ürününün kapsama dahil edildiğini ifade etti.

Özersay, bir takım kamulaştırma kararları alındığını, bunların Resmi Gazete’de yayımlanacağını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluEmirnameGazimağusa – İskele - YeniboğaziçiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
1 2020-01-14 21:42:28

anagiziii

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Dikkat sis var!
Dikkat sis var!
Yeşilırmak açıklarında 34 sığınmacı tespit edildi
Yeşilırmak açıklarında 34 sığınmacı tespit edildi
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan İmar Planı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan İmar Planı Açıklaması
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim