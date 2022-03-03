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Hükümet endüstriyel Hint Keneviri üretimi için kolları sıvadı

UBP – DP – YDP koalisyonu, Mesarya Ovası’nda endüstriyel Hint Keneviri üretimi için kolları sıvamış durumda. Başbakan Sucuoğlu, Amerika merkezli bir yatırımcıyla masaya oturmaya hazırlandıklarını belirterek, üretim için gerekli yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Savcılığa göndereceklerini ifade etti.

03 Mart 2022 Perşembe 14:59
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Hükümet endüstriyel Hint Keneviri üretimi için kolları sıvadı
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Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti – Yeniden Doğuş Partisi koalisyonu, Mesarya Ovası’nda endüstriyel Hint Keneviri üretimi için kolları sıvamış durumda.

Amerika merkezli bir yatırımcıyla masaya oturmaya hazırlanan hükümet, Hint Keneviri üretimi için gerekli yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Savcılığa gönderiyor.

SUCUOĞLU: “BİZİM AVANTAJLI İKLİMİMİZİ KULLANMAK İSTEYEN, İLGİ DUYAN DIŞ YATIRIMCILAR VAR”

Konuyla ilgili  konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, ada ikliminin kenevir üretimi için oldukça uygun olduğunu ifade ederek, “Güney Kıbrıs zaten üretime başladı. Bizim avantajlı iklimimizi kullanmak isteyen, ilgi duyan dış yatırımcılar var” dedi.

“UYUŞTURUCU ÜRETİMİ HARİCİNDE, FARKLI ALANLARI DA DEĞERLENDİREBİLİRİZ”

Esas hedefin medikal kullanım amaçlı bir üretim olacağını söyleyen Sucuoğlu, “Yaprağından ya da başka bir yerinden, daha faklı şekilde yararlanılabilir mi bilmiyorum. Uyuşturucu üretimi haricinde, farklı alanları da değerlendirebiliriz” şeklinde konuştu.

“YASAL ÇALIŞMA BUGÜN YA DA YARIN SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK”

Sucuoğlu, Hint Keneviri üretimiyle ilgili Yasa’nın önceden hazır olduğunu, bazı güncellemeler yapılacağını ve “bugün ya da yarın Savcılığa gönderilerek görüş alınacağını” ifade etti.

“UYUŞTURUCU OLARAK KULLANILMASI YÖNÜNDE BİR ÖNGÖRÜMÜZ YOK”

“Keyfi kullanım” ile ilgili bir adımın atılıp atılmayacağına ilişkin soru üzerine Sucuoğlu, “Uyuşturucu olarak kullanılması yönünde bir öngörümüz yok. Esas hedef, medikal pazara açılmak” dedi.  

“ŞİRKET AMERİKA MERKEZLİ”

Yatırımı yapacak olan şirketin Amerika merkezli bir şirket olduğunu söyleyen Sucuoğlu, ekimin yapılacağı alanın şu an için belirlenmediğini, yatırımcı şirketle yakın zamanda masaya oturacaklarını belirtti.

HÜKÜMET PROGRAMI’NDA ENDÜSTRİYEL HİNT KENEVİRİ...

Konuyla ilgili Hükümet Programı’nda yer alan ifadelerde, üretimin “kamu maliyesine yüksek gelir getireceği” vurgulanırken, üretim ile elde edilecek ürünün, dünya ilaç sanayisine “arzının sağlanacağı” belirtiliyor.

Hükümet Programı’nda, Hint Keneviri üretiminin Mesarya bölgesinde, denetimli alanda, lisans temelinde, kodlama yöntemiyle ve kademeli olarak yapılacağı da ifade ediliyor.

HABER - KAYNAK : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n413532-hukumet-endustriyel-hint-keneviri-uretimi-icin-kollari-sivadi-yasal-calisma-savciliga-gonderiliyor

Son Güncelleme: 03.03.2022 16:04
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