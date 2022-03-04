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“Hükümet enerji konusundaki icraatlarıyla vatandaşlarına yaşanamaz bir ülke vaat ediyor”

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) elektriğe yapılan zammın zalimce ve günlük yaşama vurulan bir darbe olduğunu kaydetti; tüm sektörleri çalışamaz hale getireceğini belirttiği bu kararın derhal gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

04 Mart 2022 Cuma 13:24
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“Hükümet enerji konusundaki icraatlarıyla vatandaşlarına yaşanamaz bir ülke vaat ediyor”
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KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır yazılı açıklamasında, enerjinin politikasız, günlük oluşan şartlara göre alınan  kararlar ile yönetilmeye çalışıldığı sürece, halkın tepkisinin alınacağını ve hükümetin bu konudaki icraatlarıyla vatandaşlarına yaşanamaz bir ülke vaat ettiğini savundu.
Adanır, yeni hükümetin, elektrik ücretlerini otomatiğe bağlama kararının hükümetin  gelecek günlerle ilgili icraatları hakkında fikir verdiğini de ifade etti.
Adanır açıklamasında, “Geçmiş dönemlerde KTMMOB çatısı altında ilgili odalar, ülkemizin enerji sektördeki tüm aktörlerinin katılımı ve Türkiye’den davetli olan uzmanlar ile gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar ile kısa, orta ve uzun vadeli enerji politikasının oluşturulması yönündeki çabalarımız, bugünlere gelmeden, önceden tedbirler almak ve politikalar geliştirmek için yapılmıştı” dedi.

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