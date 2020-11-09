Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam mücadelesi veriyor
Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam...
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile tehdit etti!
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile...
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uuyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
150 adet hapla yakalandı
150 adet hapla yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Flaş Haber
1134 test, 5 pozitif vaka
Kapat

Hükümet görüşmeleri öncesi, Meclis buluşması

Meclis’te temsil edilen siyasi partiler ‘Hükümet görüşmeleri’nin yapılacağı bugün önce Meclis Genel Kurulu birleşiminde bir araya geldi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 11:48
671 Okunma
Hükümet görüşmeleri öncesi, Meclis buluşması

Meclis’te temsil edilen siyasi partiler ‘Hükümet görüşmeleri’nin yapılacağı bugün önce Meclis Genel Kurulu birleşiminde bir araya geldi.

Ersan Saner’in Cumhurbaşkanı’ndan aldığı görevle ilgili bilgilendirilen Meclis’te, parti başkanları kürsüye geldi.

Saner’e Başbakanlık görevi…

Meclis Genel Kurulu toplandı, ilk olarak Meclis’in 12 Kasım tarihli toplantısının ertelenmesine ilişkin Danışma Kurulu’nun kararını onayladı.

Buna göre Meclis’in Perşembe günkü toplantısı 16 Kasım Pazartesi yapılacak.

Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Hükümeti kurma ve Başbakanlık görevini Ersan Saner’e verdiğine ilişkin bilgilendirildi.

Arıklı: “Nedense UBP’de olanlar dışarıdakileri rahatsız etti”

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, son gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmada, gelişen olayların UBP içerisinde değil de dışarıda rahatsızlık yarattığı görüşünü belirtti.

“Sanki daha önce böyle müdahaleler olmamış gibi bazı çevreler UBP’ye sahip çıkmak için başka çevreleri dövmeye çalışıyor” diyen Arıklı, bu meselenin UBP’ye bırakılması gerektiği görüşünü ifade etti.

UBP’nin bu kadar önemsenmesini yadırgadığını da söyleyen Arıklı, düzenlenecek Demokrasi Yürüyüşünü de eleştirdi.

Hükümet görüşmelerine ilişkin de görüş belirten Arıklı, geniş tabanlı bir hükümetten yana olduklarını söyledi.

“Herkesin elini taşın altına koyması şık olur” diyen Arıklı, halkın beklentisinin de bu yönde olduğunu savundu.

15 Kasım’da Maraş’ta yapılması planlananlara değinen Erhan Arıklı, bu etkinliklerin güneyden çok kuzeyde bazı çevreleri rahatsız ettiği görüşünü savundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 TL'lik Kazı Kazan'dan 200 Bin TL Kazandı
5 TL'lik Kazı Kazan'dan 200 Bin TL Kazandı
Ersan Saner: “Maraş bir direni noktası”
Ersan Saner: “Maraş bir direni noktası”
Fikri Ataoğlu: “Parti olarak yardım etmeye hazırız”
Fikri Ataoğlu: “Parti olarak yardım etmeye hazırız”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim