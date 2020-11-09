Hükümet görüşmeleri öncesi, Meclis buluşması

Meclis’te temsil edilen siyasi partiler ‘Hükümet görüşmeleri’nin yapılacağı bugün önce Meclis Genel Kurulu birleşiminde bir araya geldi.

Ersan Saner’in Cumhurbaşkanı’ndan aldığı görevle ilgili bilgilendirilen Meclis’te, parti başkanları kürsüye geldi.

Saner’e Başbakanlık görevi…

Meclis Genel Kurulu toplandı, ilk olarak Meclis’in 12 Kasım tarihli toplantısının ertelenmesine ilişkin Danışma Kurulu’nun kararını onayladı.

Buna göre Meclis’in Perşembe günkü toplantısı 16 Kasım Pazartesi yapılacak.

Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Hükümeti kurma ve Başbakanlık görevini Ersan Saner’e verdiğine ilişkin bilgilendirildi.

Arıklı: “Nedense UBP’de olanlar dışarıdakileri rahatsız etti”

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, son gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmada, gelişen olayların UBP içerisinde değil de dışarıda rahatsızlık yarattığı görüşünü belirtti.

“Sanki daha önce böyle müdahaleler olmamış gibi bazı çevreler UBP’ye sahip çıkmak için başka çevreleri dövmeye çalışıyor” diyen Arıklı, bu meselenin UBP’ye bırakılması gerektiği görüşünü ifade etti.

UBP’nin bu kadar önemsenmesini yadırgadığını da söyleyen Arıklı, düzenlenecek Demokrasi Yürüyüşünü de eleştirdi.

Hükümet görüşmelerine ilişkin de görüş belirten Arıklı, geniş tabanlı bir hükümetten yana olduklarını söyledi.

“Herkesin elini taşın altına koyması şık olur” diyen Arıklı, halkın beklentisinin de bu yönde olduğunu savundu.

15 Kasım’da Maraş’ta yapılması planlananlara değinen Erhan Arıklı, bu etkinliklerin güneyden çok kuzeyde bazı çevreleri rahatsız ettiği görüşünü savundu.