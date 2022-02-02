Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dün akşam genişletilmiş istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda genel değerlendirilmeler yapılarak, yol haritası çizildi.

Hükümet görüşmelerinde Genel Başkan Erhan Arıklı'ya tam yetki verilmesinin yanı sıra toplantıda yerel seçimlerle ilgili de karar alındı. Buna göre, Yerel seçimlerde her bölgede YDP adayları ile seçime girilmesi için gerekli çalışmaların şimdiden başlatılması ile ilgili karar kabul edildi.

YDP’den verilen bilgiye göre söz konusu toplantıda alınan 4 karar şu şekilde:

Hükümet görüşmelerinde Genel Başkana tam yetki verildi.

MYK'nın Disiplin Kuruluna gönderdiği PM üyeleri ile istifa eden toplam 19 PM üyesinin yerine yedek listeden yeni üyeler atanması onandı.

Üye listelerinin güncellenmesine ve böylece YSK'da kayıtlı üye sayısının azaltılmasına karar verildi.

Yerel seçimlerde her bölgede YDP adayları ile seçime girilmesi için gerekli çalışmaların şimdiden başlatılması alkışlarla kabul edildi.