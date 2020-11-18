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Hükümet için ‘karar günü’

UBP Meclis Grubu bugün toplanarak hükümetin ‘son aşamasını’ tartışacak.

18 Kasım 2020 Çarşamba 09:21
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Hükümet için ‘karar günü’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grubu bugün sabah saat 10.00’da toplanarak son gelişmelerle ilgili durum değerlendirmesi yapacak ve ardından hükümet kurma çalışmalarının ‘son aşamasına’ geçecek.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, dün yaptığı açıklamada Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu’nun toplanarak son gelişmelerle ilgili bir durum değerlendirmesi yapacağını, ardından da çalışmaların son aşamasına geçileceğini kaydetmişti.

Saner, konuyla ilgili açıklamasında “bütçeyi geçirecek, ülkenin ivedi sorunlarına el atacak bir hükümet kurma çalışmalarında sona yaklaştıklarını” da vurgulamıştı..

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ, HALKIN PARTİSİ’NDEN İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Öte yandan hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde diğer partilerle yapılan görüşmelere de değinen Saner, Halkın Partisi ile bir koalisyon hükümeti kurabilmek için tüm imkanları zorladıklarını ancak Halkın Partisi'nden ülkenin ihtiyacı olan olumlu yaklaşımı göremediklerini aktarmıştı.

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