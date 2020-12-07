Hükümet iki güne kurulur

"Bilinmeyen birşey olmayacak"

Olası 3’lü koalisyon hükümetinde bakanlıklara bağlı daireler, kurumlarda aşırı değişiklikler olacağını düşünmüyorum. Bilinmeyen birşey olmayacak. Bakanlıkların yürüttükleri faaliyetler belli dolayısıyla o faaliyetleri zaafa uğratacak herhangi bir değişiklik olmaz”….

"Kurulacak hükümete herkesin sahip çıkması lazım"

Madem ki hiç kimse hükümeti kuramadı. Diğer seçenekler de olmadı. Kurulacak olan seçim hükümetine herkesin sahip çıkması gerekir diye düşünüyorum”….

Çağrılarımız 3 vekil arkadaşa değil"

Bizim bütün çağrılarımız 3 vekil arkadaşımıza değil. Tüm siyasi partileredir. Bu 3 arkadaşı severim, sayarım ama bu dönemde kendileri ile bunun için bir iletişimim olmadı. Başkan vekilimizin kendileri ile bir iletişimi olup olmadığı konusunda bana bilgi vermedi”….

"Halk için iyi olacak"

3’lü koalisyon halk için iyi olacak. Partiler için de iyi olacağını düşünüyorum. Herkes elini taşın altına koymak için yola çıkmıştır”…

"Koalisyonda partilerin ağırlıkları bellidir"

Partilerin ölçekleri bellidir. Eğer 3’lü koalisyon kurulacak ise ağırlıklar bellidir ve o ağırlıkların dışına kimse çıkamaz. Ne UBP’yi küçük düşürücü bir orana sürüklenebilir ne de UBP diğer partileri ezecek bir pozisyona düşer. Bunun adaleti, dengesi bellidir. Böyle dönemlerde biz UBP olarak çok takılmayız o daire, bu daire veya azından çoğundan diye önemli olan hedeftir. Hedef de ülkeyi bu siyasi krizden çıkarmak ve hükümetsiz bırakmamaktır..Koalisyonda mutlaka bir denge olacak. Ama bizim için olmazsa olmaz siyasi krizin bitmesidir”….

"Bakanlık dağılım formülü 7'ye 3'tür"

Daha önceki hükümet formülümüzde 7’ye 3’tü. Genel olarak oran 7’ye 3, 8’e 2 bandında dolaşır. Mesela 6’ya 4 hiç konuşulmaz. Çünkü bizim milletvekili sayımıza göre inebileceğimiz sayısal anlamda en az sayı 7 olabilir”….

"Gayretimiz samimi ve şeffaftı"

“UBP olarak hem CTP ile hem de HP ile başta ikisi ile de görüştük. Hükümet kurabilmek için 15 gün can hıraç mücadele ettik. Bunun altını çizeyim. Buna en çok gayret koyanlardan biri de benim. Dolayısıyla gayret koymadık diye kimse bize sitem edemez. Gayretimizin en üst seviyede çok samimi, şeffaf şekilde olduğunun altını defalarca çizebilirim. Biz o kadar istekli bu girişimleri yapmıştık”

"HP ve CTP bizim gibi bir istek ortaya koymadı"

“ Halkın Partisi de Cumhuriyetçi Türk Partisi de bizim gibi bir çabayı ortaya koyamamışlardır. Bizim hükümet kurmak istediğimiz kadar onların bizimle hükümet kurmayı arzu etmemeleri bizi bu noktaya getirdi”…

"Seçime hazırız"

“Bütün seçeneklerde artık erken seçim var. UBP olarak icraat hükümeti kurmayı isted,k ancak hiç kimse icraat hükümeti kurmak istemediğini seçim hükümeti kurmak istediğini söylüyor. 2021 yılı içerisinde bir seçim diyorlar. Biz zaten hazırız”…

"Krizin sebebi siyasi hesaplar"

“Hükümet krizi var bir de hükümet kuramama krizi var. Bunun nedeni de sayısal çeşitlilik ve siyasi hesaplar yapılmasıdır kanaatimce.Belki biz CTP ile birinci turda veya onların bize geldiği zaman ki gibi bir zeminde görüşeceksek azınlık hükümetini kurma noktasında bir mecburiyet doğacak”….

"Kötü başlangıçlar alışkanlık haline getirildi"

“Her hükümet kurulacağında ben bu bakanlığı isterim ama diğer bakanlık altındaki bu daireyi isterim demek doğru birşey değil. Etik değil ama maalesef ülkemizin kötü başlangıçları bunu alışkanlık haline getiriyor ve normalmiş gibi devam etmesine siyaset vesile oluyor”….

"Siyasette tutuculuk yapmak gerek"

“Siyasette tutuculuk yapmamak gerektiğini düşünüyorum.Ülkenin ihtiyacı ne ise o ihtiyaca yönelik açılımlar yapmanız gerekir. Yani CTP ile hükümet kurmazsanız, UBP ile hükümet kurmazsanız ne için Meclis’te varız? Madem ki yönetim biçimimiz bu, demokratik çoğunluk. Eğer kenara çekilirsek bu halkı kim yönetecek? Partiler arasındaki güven sorunu uzaklaşarak çözülmez.Yakınlaşınca güveni tesis edebilirsiniz. HP birinci turda hem bizimle hem CTP ile hükümet kurmadığına göre kiminle hükümet kuracak? Mesela ben merak ediyorum. Şimdi CTP ile UBP rakip parti ve kendilerine göre hesap yapıp bir sonraki seçimde birbirleri ile hükümet kurmamaları gerektiğini düşünenler olabilir. Ama HP hem CTP ile hem de UBP ile hükümet kurdu. Şimdi ikisi ile kurmuyorsa bunun sebebi nedir?Ben de bu soruyu sorarım”…