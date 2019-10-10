Hükümet istişare toplantılarına Güzelyurt'ta devam edecek

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu üyelerinin başlattığı bölge ziyaretleri Güzelyurt’ta sürecek.

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabine üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla “Ülkeye hizmet yolunda Güzelyurttayız” sloganı ile gerçekleştirilecek ziyaret, yarın saat 19.00’da Güzelyurt AKM’de yer alacak.

Güzelyurt ile ilgili hükümetin icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı halka açık toplantıda Güzelyurt halkı sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direk iletme fırsatı da bulacak.

İlk toplantı geçen hafta Lefke’de yapılmıştı.