Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!

Hükümet istişare toplantılarına Güzelyurt'ta devam edecek

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin başlattığı “belde bilgilendirme ve istişare toplantıları” yarın Güzelyurt’ta devam edecek.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:25
Hükümet istişare toplantılarına Güzelyurt'ta devam edecek

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu üyelerinin başlattığı bölge ziyaretleri Güzelyurt’ta sürecek.

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabine üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla “Ülkeye hizmet yolunda Güzelyurttayız” sloganı ile gerçekleştirilecek ziyaret, yarın saat 19.00’da Güzelyurt AKM’de  yer alacak.

Güzelyurt ile ilgili hükümetin icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı halka açık toplantıda Güzelyurt halkı sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direk iletme fırsatı da bulacak.

İlk toplantı geçen hafta Lefke’de yapılmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yollar için 40 milyon TL kaynak yaratıldı
Yollar için 40 milyon TL kaynak yaratıldı
KKTC Polis Genel Müdürlüğü, münhal açtı!
KKTC Polis Genel Müdürlüğü, münhal açtı!
Özersay:"Hükümet etmekle ilgili bir taahhüt ortaya koyduk"
Özersay:"Hükümet etmekle ilgili bir taahhüt ortaya koyduk"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim