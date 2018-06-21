Hükümet kabloda kararlı

Havadis'te yer alan habere göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, önümüzdeki yıllarda doğacak enerji ihtiyacı ve ülkedeki üretim kapasitesini de kapsayacak şekilde bakanlığın elektrik ile ilgili değerlendirmelerinin sürdüğünü kaydetti. Farklı alternatifler üzerinde uzmanlar ile birlikte çalışmalar yaptıklarını kaydeden Nami, “Bu çalışmaları Türkiye’den getirmeyi arzu ettiğimiz kablo ile elektrik projesinden kopuk düşünmek mümkün değil” dedi, konu hakkında gerekli temasların da yapıldığını aktardı.

Nami, “Arzumuz, ucuz ve temiz elektrik arz edecek bir noktaya doğru gitmemizdir” dedi.

Özdil Nami, mevcut üretimin tüketimi karşılayacak miktarda olduğunu ancak önümüzdeki aylarda güneş enerjisinden daha fazla yararlanmamıza imkan sağlayacak açılımları da yapacaklarını kaydetti.

Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesine sıcak baktıklarını ifade eden Özdil Nami, “Kablo ile elektrik getirmek, güneş enerjisinden daha iyi faydalanmak ve burada sistemin dengesini sağlayacak belirli bir üretim kapasitesini de muhafaza etmenin bizim enerji ihtiyacımızı en iyi karşılayacak yapı olduğunu şuanda görmeye başladık. Bu noktada Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesine çok olumlu bakıyoruz. Yeter ki maliyet konusunda tüketicimize ek bir maliyet getirmeyen bilakis ucuzlama getiren bir yapıyı net bir şekilde, yazlı bir şekilde görelim” diye konuştu.

Özdil Nami, Kablo ile elektrik getirme konusunda enterkonnekte sistem üzerinde durulduğunu, alım garantili bir model konuşulmadığını kaydetti.

“Kıb-Tek varlığını sürdürecek”

Özdil Nami, Kıb-Tek’in özelleştirilmesinin gündemde olmadığını kaydetti.

Nami, “Biz Kıb-Tek varlığını güçlendirerek devam ettireceğini söylüyoruz ancak o sayede ülkede istikrarlı güvenilebilir bir enerji tedariki olacağını söylüyoruz” diye konuştu.

Nami, ancak tüm bunların Kıb-Tek’in kendini bir rehavet içerisinde görebileceği anlamını da taşımadığını ifade ederek “Kıb-Tek’in kendini güncel koşullara mutlaka uyarlaması, en iyi şekilde ve en ucuz maliyette hizmeti nasıl verebilir bunun yatırımlarını yapması, devleti idare edenlerin de bunun yakın denetleyicisi olması gerekir” dedi.

“Akaryakıtta devlet fedakarlık yapmayı üstlendi”

Özdil Nami, akaryakıt konusunda ise “akaryakıtın maliyetini, KDV’sini tahsil ediyoruz. Bundan ayrı olarak devletin bütçesine düşen bir Fiyat istikrar Fonu kanalı vardır, onu azalttık. Şuanda yasal asgari seviyeye çekildi. Çünkü DPÖ’nün tüm çalışmaları akaryakıta yapılan zammın gerçekten her şeye ve çok hızlı bir şekilde yansıdığını gösteriyor. Dolayısıyla devlet fedakarlık yapmayı üstlendi” dedi.

Nami, Güney’den gelip Kuzey’den yakıt alımının arttığını da gözlemlediklerini söyleyerek “Dolayısıyla Fiyat istikrar Fonu’ndan feragat ederek yaptığımız kaybı tüketimindeki artış ile bir miktar telafi edildiğini de görüyoruz” diye konuştu.

“Sanayi bölgelerinde 100’e yakın izni iptal ettik”

Organize Sanayi Bölgeleri’nde orta ve kısa vadede tedbirler alınması konusunda da bakanlığın çalışmaları olduğunu ifade eden Nami, yasal zorunluluğu çerçevesinde hareket etmeyen ve verilen süre içerisinde gereken minimum yatırımları yapmayanların tahsislerini iptal etme yönünde adım attıklarını, bu bağlamda kişi ayrımı yapmaksızın, farklı bölgelerde yaklaşık 100 izin iptalinin gerçekleştiğini belirtti.

Nami, “Seçimlerden kısa bir süre sonra objektif kriterlere dayanarak bu hak edenlere yeni dağıtımlar yapılacak” dedi.

“Sanayi bölgelerinin temizliği ile ilgili ciddi bir seferberlik olacak”

Özdil Nami, organize sanayi bölgelerinin temizlenmesi ile ilgili yetki karmaşası ve bazı başka sıkıntılar olduğunu dolayısıyla da sanayi bölgelerinin çöplük deryasına dönüştüğünü belirtti.

Bunları ortadan kaldıracak bir yasal düzenlemeyi de hazırladıklarını kaydeden Nami, “Hazırladığımız yasal düzenlemeyi meclise gönderdik. Pazartesi günü bir aksilik olmazsa genel kuruldan da geçerse yaz döneminde sanayi bölgelerinin temizliği ile ilgili çok ciddi bir seferberlik olacak” dedi.

Özdil Nami, ayrıca yeni bir organize sanayi bölgesi yapılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile mutabakata vardıklarını söyledi.

“Yeni bir Organize Sanayi Bölgesi Yasası çalışmaları sürüyor”

Özdil Nami, uzun vadede alınması gereken tedbirler noktasında da zaten önceden çalışmalarına başlanmış olan yeni bir organize sanayi bölgesi yasası hazırlama çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

Nami, sanayi bölgelerinin yönetiminin nasıl olacağını da içeren yeni yasayı sene sonundan önce geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.