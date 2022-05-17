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“Hükümet kelimesini çamur ettiler. Bundan utanıyorum”

İş insanı Oğuz Can, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

17 Mayıs 2022 Salı 09:37
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“Hükümet kelimesini çamur ettiler. Bundan utanıyorum”

ÖZEL HABER

İş insanı Oğuz Can, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
 

Hayatın her geçen gün daha da zorlaştığını kaydederek sözlerine başlayan Can, “Özel sektör artık tamamen hükümete çalışıyor. Özel sektörün kazandığı gelir tamamen vergilere gidiyor. Çark artık dönmüyor” dedi.
Can, “43 yıl aradan sonra Kıbrıs’a döndüm. Yatırımlarımıza başladık ve büyük yatırımlar yaptık. Her geçen gün memleketin durumunun daha kötüye gitmeye başladığını gördüm. Şuanda bu duruma geleceğimizi görebilseydim bu kadar yatırımı yapabilir miydim bilmiyorum. 30 milyon doların üzerinde yatırım yaptık ve daha fazla yatırım yapma düşüncemiz var. Bugüne kadar geldik ve Mağusa’mızı güzelleştirdik, bununla çok gurur duyuyorum” şeklinde konuştu. 
Can, “Buradaki politikanın çözülebilmesinin ve cevaplar bulunmasının daha kolay olduğunu düşünüyordum ancak buradaki politikacılar şahsi menfaatleri için politika yapıyor. . Burada muazzam bir potansiyel var ancak potansiyel tıkanmıştır. En yukarıdan en aşağıya kadar yatırım yapmamı engellemeye çalıştılar. Bu zamana kadar kimseye rüşvet yedirmedim. Hükümet kelimesini kullanmaktan utanıyorum ancak hükümet kelimesini çamur ettiler. Bundan utanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Oğuz CanÇiğdem Aydın
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