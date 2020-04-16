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"Hükümet kendi bildiğini okuyor"

TDP lideri Cemal Özyiğit'ten hükümete eleştiri geldi.

16 Nisan 2020 Perşembe 14:56
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"Hükümet kendi bildiğini okuyor"

TDP lideri Cemal Özyiğit'ten hükümete eleştiri geldi.

ÖZYİĞİT'İN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Hep söylüyoruz ama bir kez daha yinelemekte fayda var. Maalesef Hükümet "diyalog" yapar görünüyor ama kendi bildiğini okumaya devam ediyor. K.T.Tabipler Birliği başta olmak üzere, sağlık alanında uzman, deneyimli kişilerin görüş ve önerileri sürekli olarak göz ardı ediliyor. Bu nedenle bir daha söylüyorum:


1. Sakın ola "bulaşı yatay seyrediyor, bu nedenle normal yaşama dönmek için açılım yapabiliriz" intibasına kapılmayalım. Aksi takdirde toplumun sağlığını çok daha büyük oranda riske atarız.
2. Öncelikle Pandemi Hastanesi sorununu çözmemiz, tespit ve tedavi için gerekli araç gereci mutlaka tedarik etmemiz ve olası daha da büyük oranda bir bulaşıya hazırlıklı olmamiz gerekir.
3. Bu esnada da mutlaka Bilim Kurulu'nun görüş ve önerilerine kulak verilmelidir.
4. Uzmanların vereceği görüşler doğrultusunda ve önerecekleri zaman ancak açılım gündeme gelebilir. Şu şartla ki, sosyal mesafe korunarak, gerekli sağlık ve hijyenik koşullar sağlanarak.
5. Dolayısıyla sırf devlet gelirlerini artırmak amacıyla bazı dairelerin açıldığı gibi acele edilmemeli ve mutlaka Bilim Kurulu'na kulak verilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
Cemal ÖzyiğitKoronavirüsCoronavirüsBakanlar Kurulu Kararları
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