HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK 

Ulusal Birlik Partisi’nin 11. Olağanüstü Kurultay’ında 2. turda yarışacak Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un adaylık başvurularını geri çekmesi nedeniyle, 7 Kasım Cumartesi günü yapılması öngörülen kurultay yapılamayacak.

Genel Başkanlık için yarışacak Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un adaylık başvurularını geri çekmesi ardından UBP Parti Meclis grubu bu sabah saat 10.00 sıralarında topladı.

Yaklaşık 4.5 saat süren toplantı ardından UBP Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner ve Divan başkanı Zorlu Töre basına açıklamalarda bulundu.

SANER

UBP Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında UBP’nin kurultay sürecini başlattığını ve birinci tur seçimlerini tamamladığını anımsatarak, ikinci tura kalan iki adayın bugün kendilerine yaptıkları başvuruyla adaylıktan istifa ettiklerini söyledi.

Saner, divanın bu konuda karar üreterek, kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti.

UBP’nin KKTC’ye hizmet etmesi adına, iki adayın tüm kararlarını gözden geçirerek, adaylıktan çekilmelerinin ciddi cesaret göstergesi olduğunu vurgulayan Saner, her iki adaya da teşekkür etti.

TÖRE

Divan Başkanı Zorlu Töre, UBP’nin Genel Başkanlık seçimi için yaptığı kurultayın birincisinde Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu’nun ikinci tura kaldığını anımsatarak, ancak ikinci tura giderken her iki adayın da adaylıktan çekildiklerini ifade ettiklerini ve yazılı beyanda bulunduklarını söyledi.

Her iki adaya da teşekkür eden Töre, “Ben divan başkanı olarak her iki yazılı beyanı aldım. Divan olarak toplanarak bunu değerlendireceğiz. Tabi istifa tek taraflıdır, geri çekilme tek taraflıdır. Dolayısıyla bunu işleme koyacağız. Dolayısıyla Cumartesi yapılacak Kurultayımız da bu durumda yapılmayacaktır. İki aday da geri çekildiğine göre ikinci tur yapılamayacaktır. Divan bu durumu değerlendirip, kamuoyuna bilgi verecektir” dedi.

YENİ KURULTAY TARİHİ BELİRLENECEK

Töre, partinin yetkili organlarının yeni bir kurultay tarihi belirleyeceğini, bunun tüzüğe uygun olarak yapılacağını Siyasal Partiler Yasası ve UBP Tüzüğü’nün bunu emrettiğini söyledi.

SANER SORULARI YANITLADI

Açıklamalar ardından soruları da yanıtlayan Hazma Ersan Saner, toplantının gergin geçtiği yönünde söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Saner, bundan sonraki sürecin tüzüğe göre yapılacağını ifade ederek, tüzüğe göre Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla partinin 45 gün içinde kurultaya götürülmesi gerektiğini, dolayısıyla sürecin tüzüğün emrettiği şekilde ilerleyeceğini belirtti.

HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Kurultay öncesinde hükümet kurma çalışması başlayacağını, Cumhurbaşkanının görevi tevdi ettiği takdirde, tüzük gereği Genel Başkan vekiline bu konuda yetki vermesinin onayladığını anlatan Saner, bugünkü toplantıya katılan herkesin tüzüğün gereklerinin yerine getirilmesi konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

Konuşmaların sonunda iki adaya birlikte kürsüye çıkan milletvekilleri, birlik beraberlik mesajı verdi.