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"Hükümet kurma görevi öncelikle UBP’ye verilsin"

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrasında siyasi parti başkanları açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2018 Salı 18:32
"Hükümet kurma görevi öncelikle UBP’ye verilsin"
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Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “4 siyasi parti olarak Cumhurbaşkanı’nın hükümet kurma görevini ilk olarak Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e vermesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bizim almamız gereken mesafeler var. Çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da, sonuç alma noktasına geldiklerini belirterek, “ Bir teammül var, bu da seçimde birinci parti çıkan partiye hükümeti kurma görevi verilir” dedi.

4’lü görüşmelerin devam edeceğini de belirten Erhürman, “görüşmelerimizi artırarak sürdüreceğiz”dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti’nin Genel Başkanları görüşmelerine yarın devam edecek.

Yarınki görüşme Demokrat Parti’de saat 11.00’de başlayacak.

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Son Güncelleme: 23.01.2018 18:48
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