HÜKÜMET KURMA GÖREVİ YENİDEN UBP GENEL BAŞKAN VEKİLİ SANER’İN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma görevini yeniden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner’e verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, saat 16.00’da Saner’i kabul ederek, görüştü. Saner, görüşmeden çıkışta yaptığı açıklamada, dün akşam görüştü Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile bu akşam 17.00’de yeniden görüşeceğini söyledi.

Ülkeyi Mayıs 2019’dan beri yöneten UBP-HP hükümeti, HP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hükümetten çekilmesiyle bozulmuş ve UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ın 18 Ekim'de Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana hükümet boşluğu yaşanmaktaydı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini 7 Kasım'da verdiği UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen CTP, HP, DP, TDP ve YDP temsilcileriyle temaslarda bulunmuş ancak bir sonuca varamayınca görevi iade etmişti.

Bunun üzerine hükümeti kurma görevi 21 Kasım’da CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verilmiş ve Erhürman, süresi dolmadan görevi 5 Aralık'ta geri vermişti.