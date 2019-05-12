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Hükümet kurma görüşmeleri yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın UBP, CTP ve HP; salı günü ise TDP, DP ve YDP genel başkanlarıyla görüşecek

12 Mayıs 2019 Pazar 11:33
Hükümet kurma görüşmeleri yarın başlıyor
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni hükümeti kurma görevini vermezden önce yarın ve salı günü, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen altı partinin genel başkanlarıyla ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı ilk görüşmeyi Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ile yarın saat 09.30’da yapacak. 

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Cumhurbaşkanı, saat 10.00’da Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Bakanı Tufan Erhürman, 10.30’da ise Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul edecek. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmelerini salı günü saat 09.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, saat 10.00’da DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve ardından da saat 10.30’da Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile yapacağı görüşmelerle tamamlayacak.

Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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Cumhurbaşkanı AkıncıHükümetGörüşmeHaberGündemKıbrıs
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