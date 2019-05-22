Hükümet programı 27 Mayıs’ta Meclis’te okunacak

Genel Kurul saat 14:15’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda toplandı. Toplantıda ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümeti kurma görevinin UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a verildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Ardından UBP-HP koalisyon hükümetinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından onaylanan kabinesi okunarak milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Genel Kurul’da daha sonra, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın hükümet programının Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 10.00 okunmasına yönelik aldığı karar, Cumhuriyet Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi.

Başbakan Ersin Tatar, Genel Kurul’da yaptığı teşekkür konuşmasında, yeni hükümetin KKTC için hayırlı olmasını dileyerek, işlerinin çok da kolay olmadığının farkında olduğunu söyledi.

Tatar, “Bakanlar Kurulu’nu oluşturmak kolay olmadı. Kafamda birtakım kriterler vardı. Benim için tüm milletvekilleri aynı değerdedir. Bu yeni dönemde hepbirlikte çalışıp halka hızmet edeceğimize eminim. Günün sonunda herşey KKTC içindir”dedi.

Genel Kurul’un 27 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da yapılacak toplantısında UBP-HP koalisyon hükümetinin programı okunacak. (BRT)