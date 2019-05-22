Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Son Dakika
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!

Hükümet programı 27 Mayıs’ta Meclis’te okunacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplanarak yeni hükümet programının Pazartesi Genel Kurul’da okunmasına oybirliği ile karar verdi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:55
Hükümet programı 27 Mayıs’ta Meclis’te okunacak
banner44

Genel Kurul saat 14:15’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda toplandı. Toplantıda ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümeti kurma görevinin UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a verildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Ardından UBP-HP koalisyon hükümetinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından onaylanan kabinesi okunarak milletvekillerinin bilgisine getirildi.

banner41

Genel Kurul’da daha sonra, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın hükümet programının Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 10.00 okunmasına yönelik aldığı karar, Cumhuriyet Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi.

Başbakan Ersin Tatar, Genel Kurul’da yaptığı teşekkür konuşmasında, yeni hükümetin KKTC için hayırlı olmasını dileyerek, işlerinin çok da kolay olmadığının farkında olduğunu söyledi.
Tatar, “Bakanlar Kurulu’nu oluşturmak kolay olmadı. Kafamda birtakım kriterler vardı. Benim için tüm milletvekilleri aynı değerdedir. Bu yeni dönemde hepbirlikte çalışıp halka hızmet edeceğimize eminim. Günün sonunda herşey KKTC içindir”dedi.
Genel Kurul’un 27 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da yapılacak toplantısında UBP-HP koalisyon hükümetinin programı okunacak. (BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz 2019 Karma Resim Sergisi 28 Mayis’ta Açilacak
Yaz 2019 Karma Resim Sergisi 28 Mayis’ta Açilacak
Değirmenlik'te 7 saatlik elektrik kesintisi
Değirmenlik'te 7 saatlik elektrik kesintisi
Hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkacak
Hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim