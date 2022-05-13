Hükümet programı bugün okunacak

Muhalefet partileri CTP ile HP’nin katılmadığı Olağanüstü Birleşim’de, ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemlerinde, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel’e tevdi etmiş olduğuna ilişkin tezkere okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı’nca atanan Bakanlar Kurulu listesi Genel Kurul’a sunuldu.

Bakanlar Kurulu listesinin Genel Kurul’a sunulmasının ardından ise, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın Hükümet Programı’nın Meclis’te okunacağı günü belirleyen kararı okundu.

Buna göre, UBP–DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin Hükümet Programı’nın bugün saat 16.00’da yapılacak birleşimde okunmasına oy birliği ile karar verildi.

Anayasa’ya göre, hükümet programı üzerindeki görüşme, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güvenoyuna başvurulur.