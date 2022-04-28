Hükümet programı için kimse konuşmadı, güven oylaması ise cumartesi

Meclis UBP-DP-YDP hükümetinin hükümet programı üzerine konuşulması için toplandı; muhalefet koltukları boş bıraktı, kimse konuşmadı, güven oylaması ise cumartesi yapılacak.