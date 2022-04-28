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Hükümet programı için kimse konuşmadı, güven oylaması ise cumartesi

Meclis UBP-DP-YDP hükümetinin hükümet programı üzerine konuşulması için toplandı; muhalefet koltukları boş bıraktı, kimse konuşmadı, güven oylaması ise cumartesi yapılacak.

28 Nisan 2022 Perşembe 10:51
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Hükümet programı için kimse konuşmadı, güven oylaması ise cumartesi

3'üncü Sucuoğlu hükümetinin, 2'nci Sucuoğlu hükümetiyle aynı hükümet programını kullanmasına tepki gösteren muhalefet, Cumhuriyet Meclisi koltuklarını boş bıraktı, kimse konuşmadı.

UBP-DP-YDP Hükümetinin güven oylaması ise cumartesi günü yapılacak. 

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