Hükümet programı için kimse konuşmadı, güven oylaması ise cumartesi

3'üncü Sucuoğlu hükümetinin, 2'nci Sucuoğlu hükümetiyle aynı hükümet programını kullanmasına tepki gösteren muhalefet, Cumhuriyet Meclisi koltuklarını boş bıraktı, kimse konuşmadı.
UBP-DP-YDP Hükümetinin güven oylaması ise cumartesi günü yapılacak.
Meclis UBP-DP-YDP hükümetinin hükümet programı üzerine konuşulması için toplandı; muhalefet koltukları boş bıraktı, kimse konuşmadı, güven oylaması ise cumartesi yapılacak.
3'üncü Sucuoğlu hükümetinin, 2'nci Sucuoğlu hükümetiyle aynı hükümet programını kullanmasına tepki gösteren muhalefet, Cumhuriyet Meclisi koltuklarını boş bıraktı, kimse konuşmadı.
UBP-DP-YDP Hükümetinin güven oylaması ise cumartesi günü yapılacak.