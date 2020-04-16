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"Hükümet Sadaka verir gibi davranıyor"

Kıbrıs Türk Casino İşletmeciler Birliği, Ekonomik Tedbir Paketi'nde personel istihdam desteği ödemelerine sektör çalışanlarının dahil edilmemesinin, adil olmadığını vurguladı.

16 Nisan 2020 Perşembe 12:41
1672 Okunma
"Hükümet Sadaka verir gibi davranıyor"

Kıbrıs Türk Casino İşletmeciler Birliği, dün akşamüzeri açıklanan Bakanlar Kurulu kararlarının sonrası kamuoyuna basın bildirisi yayınlayarak, Ekonomik Tedbir Paketi’nde personel istihdam desteği ödemelerine sektör çalışanlarının dahil edilmemesinin, adil olmadığını vurguladı.

Sektör için yapılması gereken yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapılması, çalışanların haklarının korunması ve daha fazla mağduriyet yaşamamaları için konuyu yargıya taşıma kararı aldıklarını açıklayan birliğin yayınladığı basın bildirisi şöyle:

Malumunuz üzere Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 13 Mart 2020 tarihinde KKTC Bakanlar Kurulunun aldığı kararla birçok işletmelerle beraber Şans Oyunu Salonu sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde (Casino) kapatılmıştır. Sektör temsilcileri olarak, neredeyse 14 Mart 2020 tarihinden bu yana gerek sektörde faaliyet gösteren işletmelerimizin gerekse sektör çalışanlarımızın bu sıkıntılı durumdan en az zarar görecek şekilde çıkabilmesi için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.

Bu çalışmalar çerçevesinde, gerek Başbakan gerek Başbakan Yardımcısı gerek Bakanlar gerekse bürokratlarla birçok kez görüşmeler yaptık. 25 Mart 2020 tarihinde açıklanan “Ekonomik Tedbir Paketinde” personel istihdam desteği ödemelerine sektör çalışanlarımızın dahil edilmemesi, açıklanan bu paketin adil olmadığını açıkça gözler önüne sermiştir.

Paketin açıklandığı günden sonra yukarıda bahsedilen çalışmalara daha da ağırlık veren Birlik yönetimimiz, alınan kararların iyileştirilmesi yönünde sektör temsilcileri olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getireceğimizi defalarca beyan etmiştir.

En son 14 Nisan 2020 tarihinde, Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığında dört Bakanlık Müsteşarlarıyla beraber yapılan toplantıda, özellikle “Personel İstihdam Destek” konusuna geniş yer verilerek, çalışanlarımızın destek kapsamında olan diğer sektör çalışanlarından farklı muamele yapılarak ayrı tutulmasının yanlış olduğu, Anayasanın eşitlik kurallarına ters düştüğü detaylarıyla anlatılmıştır. Sektörle ilgili diğer sorunlara ilişkin ise yasal düzenlemenin yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Ancak 15 Nisan 2020 tarihinde açıklanan Bakanlar Kurulu kararlarında tüm bu çalışmalar, deyim yerindeyse göz ardı edilmiştir. Yapılan açıklamalar, içinde bulunulan mücbir sebep nedeniyle devletin çalışanlara yapması gereken desteği diğer sektör çalışanlarından farklı bir şekilde, gerek rakamsal gerekse diğer sektörlere getirilmeyen alakasız şartlara bağlayarak açıklaması “Akıl Tutulmasından” başka bir şey değildir.

Devlet kendi eliyle kapattığı sektörden, çalışmadığı günün vergisini ve çalışmadığı günlerin ruhsat harcını talep etmektedir. Buna karşılık Bakanlar Kurulu, çalışanlarımıza yapması gereken desteği bir “Sadaka” gibi sunmuş, bunu da hiç “Hakkı Olmayan” (Kapalı Olan Dönemlere Ait) vergi ve harçları talep ederek, devletin çalışanlarımıza maddi destek vermeyeceği yönündeki gerçek niyetini ortaya koymuştur.

Bugün Hukukçularımızla beraber toplanan Birlik Yönetimimiz, gerek sektör için yapılması gereken yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapılması, gerekse çalışanlarımızın haklarının korunması ve çalışanlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması için konuyu yargıya taşıma kararı almıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Casino İşletmeciler BirliğiEkonomik Tedbir PaketiKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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Ozan 2020-04-16 12:59:26

Kapattılan iş yrleri için ne sigorta ne de vergi almması gerekir

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ali yar 2020-04-16 13:28:00

beter olun
kolpacılar
doymadınız

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