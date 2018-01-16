Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113832
ALTIN
162.954
DOLAR
3.7983
STERLİN
5.2243
EURO
4.6421
Tüp bebek nasıl olur?
Tüp bebek nasıl olur?
Şık ve ince görünmek imkansız değil!
Şık ve ince görünmek imkansız...
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah değil belki ama!..
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah...
Saç ektirirken dikkat!
Saç ektirirken dikkat!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!

“Hükümet sorunu Pazartesi’nden itibaren hızlı bir şekilde çözülmeli”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’de yayınlanan Haber Toplantısı programında seçim sürecini değerlendirdi.

16 Ocak 2018 Salı 14:50
“Hükümet sorunu Pazartesi’nden itibaren hızlı bir şekilde çözülmeli”
banner10

Seçim sürecinin Kıbrıs Türküne yakışır olgunlukta geçtiğini belirten Sucuoğlu, ancak seçimin ardından kaos yaşandığını anlattı.

Seçimin ardından erken seçimin konuşulmaya başlandığını belirten Sucuoğlu, halka umutsuzluk ve güvensizlik pompalanmaya çalışıldığını , bunun da ülkenin zararına olduğunu belirtti.

Faiz Sucuoğlu, aklıselimin hakim olması gereken bir süreçten geçildiğini ve soğukkanlılıkla bir koalisyon imkanının yaratılması gerektiğini vurguladı.

UBP’nin seçimden çoğunluklu bir başarı ile çıktığını anımsatan Sucuoğlu, seçim sonrası yapılan erken seçim söylentilerini gereksiz bir çaba olarak değerlendirdi.

Sucuoğlu, “UBP ülkeye katkı ve hizmet verecek her türlü koalisyona vardır” şeklinde konuştu.

Seçimin ardından “ben bu parti ile görüşmem” gibi beklenmedik çıkışların doğru olmadığını, halkın önünü açacak projelerin masada olması gerektiğini kaydeden Sucuoğlu, hükümet kurmanın sorumluluk istediğini ve bunu yapamayacakların areneya çıkmaması gerektiğini söyledi.

Sucuğlu, ben politikası ile hiçbir yere varılamayacağını kayedetti.

“UBP bu partilerle masada oturabilirse, projelerini ortaya koyar” diye konuşan Sucuoğlu, zaman kaybetmenin halkın ve ülkenin zararına olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, bir an önce hükümetin kurulması gerektiğine işaret ederek, “halka hizmet konuşulmuyor. Erken seçim konuşuluyor. Bu ülkenin zararınadır” şeklinde konuştu.

Halkın bir hükümet ve icraat istediğini kaydeden Sucuoğlu, hükümet sorununun Pazartesi gününden itibaren hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Pazartesi gününden itibaren ülkenin önünü açabilecek bir koalisyon kurulması temennisinde bulunan Sucuoğlu, daha olumlu, toleranslı ve aklıselim bir hafta diledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmaları devam ediyor
Çalışmaları devam ediyor
TDP, milletvekili adaylarıyla seçim sürecini görüştü
TDP, milletvekili adaylarıyla seçim sürecini görüştü
KKTC “Ferien Messe - 2018” turizm fuarında tanıtıldı
KKTC “Ferien Messe - 2018” turizm fuarında tanıtıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim