“Hükümet sorunu Pazartesi’nden itibaren hızlı bir şekilde çözülmeli”

Seçim sürecinin Kıbrıs Türküne yakışır olgunlukta geçtiğini belirten Sucuoğlu, ancak seçimin ardından kaos yaşandığını anlattı.

Seçimin ardından erken seçimin konuşulmaya başlandığını belirten Sucuoğlu, halka umutsuzluk ve güvensizlik pompalanmaya çalışıldığını , bunun da ülkenin zararına olduğunu belirtti.

Faiz Sucuoğlu, aklıselimin hakim olması gereken bir süreçten geçildiğini ve soğukkanlılıkla bir koalisyon imkanının yaratılması gerektiğini vurguladı.

UBP’nin seçimden çoğunluklu bir başarı ile çıktığını anımsatan Sucuoğlu, seçim sonrası yapılan erken seçim söylentilerini gereksiz bir çaba olarak değerlendirdi.

Sucuoğlu, “UBP ülkeye katkı ve hizmet verecek her türlü koalisyona vardır” şeklinde konuştu.

Seçimin ardından “ben bu parti ile görüşmem” gibi beklenmedik çıkışların doğru olmadığını, halkın önünü açacak projelerin masada olması gerektiğini kaydeden Sucuoğlu, hükümet kurmanın sorumluluk istediğini ve bunu yapamayacakların areneya çıkmaması gerektiğini söyledi.

Sucuğlu, ben politikası ile hiçbir yere varılamayacağını kayedetti.

“UBP bu partilerle masada oturabilirse, projelerini ortaya koyar” diye konuşan Sucuoğlu, zaman kaybetmenin halkın ve ülkenin zararına olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, bir an önce hükümetin kurulması gerektiğine işaret ederek, “halka hizmet konuşulmuyor. Erken seçim konuşuluyor. Bu ülkenin zararınadır” şeklinde konuştu.

Halkın bir hükümet ve icraat istediğini kaydeden Sucuoğlu, hükümet sorununun Pazartesi gününden itibaren hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Pazartesi gününden itibaren ülkenin önünü açabilecek bir koalisyon kurulması temennisinde bulunan Sucuoğlu, daha olumlu, toleranslı ve aklıselim bir hafta diledi.