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Hükümet, Suriye'nin vize uygulanan ülkelere dahil olmasına karar verdi

Güney Kıbrıs’a geçmek için KKTC’ye gelen Suriye vatandaşlarının sayısındaki artışı, Ercan Havaalanı’ndaki bekletme kapasitesini ve buradaki insani koşulları dikkate alan hükümet Suriye'nin vize uygulanan ülkelere dahil olmasına karar verdi.

21 Haziran 2019 Cuma 16:20
Hükümet, Suriye'nin vize uygulanan ülkelere dahil olmasına karar verdi

Bakanlar Kurulu’nda alınan bu kararı Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, “Ercan Havaalanı’nda bekletme kapasitesinin üzerinde bir yığılmaya var. Bu durum özellikle son birkaç haftadır bu kişilerin gayri insani koşullarla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Bu sorunların aşılabilmesi ve ülkemize giriş yapmaksızın bir nevi transit olarak Ercan Havaalanı’ndan geçilmesini sağlayan söz konusu uygulamanın değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bakanlar Kurulu bugün, Suriye'nin de vize uygulanan ülkeler arasına dahil edilmesine karar vermiştir” denildi.
Savaş ve olağanüstü durum nedeniyle Suriye vatandaşlarının ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı, farklı ülkelerden sığınma talep ettiklerine işaret edilen açıklamada,  bu nüfus hareketlerinden KKTC’nin de nasibini aldığı ifade edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
“Sığınma taleplerinin uluslararası düzeydeki otoritesi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’yle (BMMYK) Bakanlığımız bu konuda yakın bir çalışma ve işbirliği içerisindedir. Bahse konu insanlara yardım amacıyla işlem ve değerlendirmelerin yapılabilmesine yönelik olarak geliştirilen mekanizmayla Suriye vatandaşları Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’yle işbirliği halinde ve ilgili makamlarımız olan İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün bilgisi ve onayıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçiş imkanı buluyorlardı. Son haftalarda bu amaçla gelen kişilerin sayısındaki önemli artış Ercan Havaalanı’ndaki bekletme kapasitesinin de üzerinde bir yığılmaya sebebiyet vermiştir. Bu  durum özellikle son birkaç haftadır bu kişilerin gayri insani koşullarla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Bu sorunların aşılabilmesi ve ülkemize giriş yapmaksızın bir nevi transit olarak Ercan Havaalanı’ndan geçilmesini sağlayan söz konusu uygulamanın değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bakanlar Kurulu bugün, Suriye'nin de vize uygulanan ülkeler arasına dahil edilmesine karar vermiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
Suriye
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Doğru Söz 2019-06-21 16:30:41

Neyse, Kutret Anastasiadis sosyal(!) görüşmesinin sonuçları geliyor. Rum'lara bir kıyak!

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