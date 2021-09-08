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Hükümet taşımacılara yüzde 45 net artış önerdi

Maliye Bakanlığı, taşımacılık sektörüne hükümet adına yüzde 45’lik bir artış önerildiğini bildirildi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 16:26
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Hükümet taşımacılara yüzde 45 net artış önerdi

Maliye Bakanlığı tarafında yazılı bir açıklama yapılarak, taşımacılık sektörüne hükümet adına yüzde 45’lik bir artış önerildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şubat 2020 tarhinde yapılan yüzde 10’luk artışın dışında Eylül 2018 tarihinden bugüne geçen 3 yıllık sürede, herhangi bir artış yapılmayan taşımacılık sektrörüne Maliye Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, artış yapıldığına işaret edildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullarda hükümet olarak bu sektörden geçimini sağlayan insanlarımızı da düşünerek imkanlarımızı zorlamış ve sektörün mağduriyetini giderme yönünde bu artış önerilmiştir.

Beklentimiz; ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullarda, iyi niyet çerçevesinde, toplumsal uzlaşı ile aylardan beridir okulların açılmasını bekleyen öğrencilerimizin ve ailelerimizin mağdur olmamasıdır.”

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıTaşımacılık Sektörü
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