“Hükümet tüm kesimlerin huzurunu gözetlemeli”

Gürcafer, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Hükümetin tüm kesimlerin huzur ve çıkarını gözetmesi en büyük temennimizdir. Çünkü ancak bu şekilde, adaletin ve mutluluğun hüküm sürdüğü bir ülke yaratabiliriz” dedi.
(BRT/TAK)
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “Hükümeti toplumun tüm kesimlerinin huzurunu gözetmeye” çağırdı.
Gürcafer, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Hükümetin tüm kesimlerin huzur ve çıkarını gözetmesi en büyük temennimizdir. Çünkü ancak bu şekilde, adaletin ve mutluluğun hüküm sürdüğü bir ülke yaratabiliriz” dedi.
(BRT/TAK)