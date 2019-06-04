“Hükümet tüm kesimlerin huzurunu gözetlemeli”

Gürcafer, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Hükümetin tüm kesimlerin huzur ve çıkarını gözetmesi en büyük temennimizdir. Çünkü ancak bu şekilde, adaletin ve mutluluğun hüküm sürdüğü bir ülke yaratabiliriz” dedi.

Gürcafer, Ramazan Bayramı’nın bütün insanlığa huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

(BRT/TAK)