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“Hükümet tüm kesimlerin huzurunu gözetlemeli”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “Hükümeti toplumun tüm kesimlerinin huzurunu gözetmeye” çağırdı.

04 Haziran 2019 Salı 12:41
“Hükümet tüm kesimlerin huzurunu gözetlemeli”
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Gürcafer, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda,  “Hükümetin tüm kesimlerin huzur ve çıkarını gözetmesi en büyük temennimizdir. Çünkü ancak bu şekilde, adaletin ve mutluluğun hüküm sürdüğü bir ülke yaratabiliriz” dedi.

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Gürcafer,  Ramazan Bayramı’nın bütün insanlığa huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Cafer Gürcafer
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