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Hükümet ucuzlama sağlayacak adımlar atmıyor!

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, piyasada ucuz bir şeyin kalmadığını, hükümetin ucuzlama sağlayacak adımları atmadığını söyledi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:01
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Hükümet ucuzlama sağlayacak adımlar atmıyor!
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, asgari ücretiyle ucuz gelebilecek bir şeyin kalmadığını ve artık herşeyin pahalı olduğunu belirterek, “Piyasadaki fiyatlarla ilgili hükümet durumun ne farkındadır, ne de bu durum hükümetin umrundadır” dedi.

Başbakanın vatandaşlara yeni ekonomik vizyonunu “pahalı olanı değil, ucuz olanı alın” şeklinde açıkladığını belirten Özersay, “Asgari ücretlinin böyle bir derdi yok çünkü o sadece pahalısını değil ucuz dediklerini de alamıyor. Daha doğrusu asgari ücretliye ucuz gelebilecek bir şey kalmadı ki artık, her şey pahalı. Hayat toplumun önemli bir kesimi için artık çok daha zor, belli ki hükümette olanlar ne bunun farkında ne de bu durum onların umrunda” dedi.

Hükümetin başka konularda olduğu gibi asgari ücretin belirlenmesinde de yarı buçuk iş yaptığını, bu artışa paralel olarak işletmelere gerekli desteği vermediğine dikkat çekti. Asgari ücret artışını desteklediklerini öte yandan Halkın Partisi tarafından açıklanan ekonomik pakette yer aldığı gibi iş verenlere de prim desteğini de içerecek ciddi bir destek paketinin sağlanmasının şart olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinde işletmelere tam prim desteği, enflasyon muhasebesi uygulaması ve peşin kdv uygulamasının gözden geçirilmesi gibi uygulamalarla destek vereceklerini vurguladı.

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