Başbakan Ersin Tatar, Haber Kıbrıs’a yaptığı özel açıklamada, “öyle görünüyor ki piyasaya yapmayı planladığımız ödemeler aksayacak. 13. Maaşları ödedik, maaş ödemesinde de bir sıkıntı yok ancak piyasanın beklentilerini karşılayamadık” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 18 Aralık’ta Ankara’da yaptıkları görüşmede Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmesi öngörülen kaynakla ilgili var olan blokenin kalkacağına dair aldıkları sözün tutulmasını bekleyen Başbakan Ersin Tatar bu yönde Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun çalışmaları sürdürdüğünü ve hükümet olarak da konuyu takip ettiklerini söyledi. Tatar, hükümetin şu ana kadar kamu çalışanlarına dönük maaş ödemelerini yerine getirdiği ancak yatırıma ve reel sektöre dönük yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olduklarını ifade etti.

Özel sektör ödeme bekliyor

Hükümetin Türkiye tarafından serbest bırakılacağı ifade edilen paranın bir türlü serbest bırakılmaması nedeniyle piyasaya olan ödemeleri yapılamıyor. Devlete iş yapan müteahhit, çiftçi, hayvancı, eğitim sektörü gibi çok sayıda kesim hükümetten ödeme bekliyor. Turizm sektörü de hükümetin sektöre dönük 2 yıl içerisinde ortaya koyduğu taahhütleri yerine getirmesi ve ödemelerin yapılması beklentisi içerisinde. 2019 yılı biterken piyasaya olan borçlar ödenemedi.

Hükümet zor durumda

Türkiye’den gelecek olan paranın gelmemesi nedeniyle ciddi şekilde köşeye sıkışan UBP-HP hükümeti çıkış yolu arıyor. Yatırımlar için Ekim ayından beridir “ha şimdi ha daha sonra” serbest bırakılacağı ifade edilen kaynak bir türlü serbest kalmadı. Haber Kıbrıs’a yakın kaynaklar, blokenin yarına kadar kalkmaması durumunda hükümetin bir kriz masası oluşturarak çıkış yolu arayışı içerisine gireceğini ifade ediyor.

HABERKIBRIS