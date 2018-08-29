Hükümete 19 maddelik öneri sunuldu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Seçilmiş Kurulları, Cumhuriyet Meclisi önüne giderek açıklama yaptı.

Sendika Başkanı Selma Eylem tarafından okunan yazılı açıklamada, fakirleşmeye ve toplumsal yok oluşa karşı mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

“Ekonomik kriz artarak devam etmekte, bunun ülkemize yansıması ise daha şiddetli şekilde yaşanmaktadır” denilen açıklamada, toplumun her geçen gün fakirleşmesine, gelir dağılımındaki eşitsizliğin artarak sosyal adaletin ortadan kalkmasına ve orta sınıfın yok olmasına ise seyirci kalındığı vurgulandı.

“Krizin faturasının halkın üstüne yüklenmekte, üstüne üstlük de toplumsal özveriden bahsedilmekte” eleştirisine de yer verilen açıklamada, zengini daha zengin yapan bir kriz karşısında halkı koruyucu tedbirler almamanın sermayeden yana tavır geliştirme anlamına geldiği savunuldu.

Açıklamada ayrıca, Hükümete mevcut durumda yapması gerekenleri içeren 19 maddelik öneriler sunuldu.

Öneriler arasında göç yasasının derhal kaldırılması; eşel mobilin iki ayda bir yapılması; kyıt dışılığın önlenmesi; örtülü ödeneklerin durdurulması; kimlikle girişlere son verilmesi; otel ve ün,iversitelerde çalışanlarınen az yüzde sekseninin KKTC vatandaşı olması gibi istemler yer alıyor.

Sendika 3 Eylül Pazartesi günü yeniden Meclis önünde toplanacağını da açıkladı.