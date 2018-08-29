Hükümete 19 maddelik öneri sunuldu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Seçilmiş Kurulları, Cumhuriyet Meclisi önüne giderek açıklama yaptı.
Sendika Başkanı Selma Eylem tarafından okunan yazılı açıklamada, fakirleşmeye ve toplumsal yok oluşa karşı mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.
“Ekonomik kriz artarak devam etmekte, bunun ülkemize yansıması ise daha şiddetli şekilde yaşanmaktadır” denilen açıklamada, toplumun her geçen gün fakirleşmesine, gelir dağılımındaki eşitsizliğin artarak sosyal adaletin ortadan kalkmasına ve orta sınıfın yok olmasına ise seyirci kalındığı vurgulandı.
“Krizin faturasının halkın üstüne yüklenmekte, üstüne üstlük de toplumsal özveriden bahsedilmekte” eleştirisine de yer verilen açıklamada, zengini daha zengin yapan bir kriz karşısında halkı koruyucu tedbirler almamanın sermayeden yana tavır geliştirme anlamına geldiği savunuldu.
Açıklamada ayrıca, Hükümete mevcut durumda yapması gerekenleri içeren 19 maddelik öneriler sunuldu.
Öneriler arasında göç yasasının derhal kaldırılması; eşel mobilin iki ayda bir yapılması; kyıt dışılığın önlenmesi; örtülü ödeneklerin durdurulması; kimlikle girişlere son verilmesi; otel ve ün,iversitelerde çalışanlarınen az yüzde sekseninin KKTC vatandaşı olması gibi istemler yer alıyor.
Sendika 3 Eylül Pazartesi günü yeniden Meclis önünde toplanacağını da açıkladı.
bu sahatdan sonra sendikalar agizlariyla kus dutsalar samimiyetlerine ve ciddiyetlerine bu halki inandiramazlar. adamlara zordayik halk olarak ulke olarak birseylerden tasarruf etmemiz lazim dendigi an kaplan gibi greve saldirdilar. bu nedir be ayda 10-15 bin tel mesaiynan maas alirsiniz 2-3 ay idare edin be. tabi sizda haklisini lux hayata alisdiniz idareli davranmak zor gelir deil mi?
Soru 1 : Sanal betten bu ülkeye Falyalı - Erkut (Yaşamın adamı ) ve Veysel Şahinin adamlarının cebine 2 milyar dolar giriyor. Bu konuda yapılan çalışamalarda kim tutuklandı.?
Soru 2 : Vergi ödedilermi ? ödemediler ise neden ?
Bu sanal bahis siteleri neden hala aktif? Bu işten para yiyen brokratlar kim?
Bu örgütler bu memleketin içine eden yada edilmesine çanak tutanlar değilmi..Alın işte,memleket yangın yerine döndü,seferberlik ilan dilmesi gündemde ama kalkmış bu bencil ve yalnızca cebini düşünen sendika tehdit savuruyorlar...Ahlaksızlık değilmi bu?Ulan aklı evveller hepimiz de ayni geminin içindeyiz,batarsak hepimiz de batarız!
Bürokratlar rüşvet yemesin memura parasını ödesin vatandaş madur olmasın. Nasıl cumhuriyetsiniz siz. Bet ofislerden aldığınız rüşvetleri daireleri belirtin yoksa ben kim ne rüşvet aldı kimden kaç tane daire aldı hepsini burdan yazacam
Atıp tutma beee...Sen ne bilirsin de neyi yazacan...Lo lo lo okumayı bırak...Beğen (1) Beğenmedim! (0)