Hükümete desteğini çekiyor!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Zaroğlu, Kurultaydan önce başlayan bir süreç olduğuna dikkat çekerek, YDP’nin hükümette yer almaması için çalışma yaptığını ifade ederek, “ Erhan Arıklı bize rağmen, hükümetin içerisinde bulundu” dedi.

“Arıklı’nın Başbakan Yardımcısı olmasına ben vesile oldum” diyen Zaroğlu, “Benim kurultayda aday çıkma gibi bir düşüncem olsaydı, evvelinde Arıklı’nın Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı olmasını sağlamazdım” şeklinde konuştu.

"Siyasi parti, aile şirketine dönüştürüldü"

Yapılan yanlışlar nedeniyle kurultayda aday olduğunu aktaran Bertan Zaroğlu, “Karşımdaki isim Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, mevcut Genel Başkandı… Arıklı, 40 yıldır siyasetin içerisinde yer almış, tabiri caizse ‘kaşarlanmış’ bir siyasetçi… Karşısındaki adayı toy olarak niteleyen bir siyasetçi” ifadelerini kullandı.

Zaroğlu, “Aile terbiyeme yakıştırmadığım bir şekilde kurultay süreci yaşadım. Siyasi parti, aile şirketine dönüştürüldü…” diye konuştu.

"Kesinlikle kabul edemeyeceğim şekilde adımlar atılmaya başlandı"

Hükümetin devam etmesi için gerekli desteği verdiğini de belirten Bertan Zaroğlu, şöyle devam etti:

“Kesinlikle kabul edemeyeceğim şekilde adımlar atılmaya başlandı. Bu süreç hayat pahalılığı ödeneği ile başladı. Bu kadar sıkıntı içerisinde her şeye zam gelirken hayat pahalılığından kesinti yapmaya kalktılar, bunun karşısında durdum. Ardından neyi 'yapacağız' dedilerse yapmadılar, neyi 'yapmayacağız' dedilerse de yaptılar.”

"Arıklı iki kere Bakanlar Kurulu'na bet izni önerisi sundu, kabul etmek mümkün değil"

Bertan Zaroğlu, Erhan Arıklı’nın iki kere Bakanlar Kurulu’na ‘bet’ izni önerisi verdiğini de savunarak, “Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu gerekçelerle hızla ilerledik ve bugüne kadar geldik” dedi.

"Bakan olacağımı duyunca istifamı istediler"

2 bin 10 kişiyle birlikte bugün YDP’den istifa edeceklerini de dile getiren Zaroğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“İstifa etmiş olsaydım Ad-Hoc Komitede sıkıntı olacaktı. Bu yüzden istifamı erteledim. Başbakan teşekkür etti. 3 kişinin isteği üzerine 'onların ricasını kırmıyorum' diyerek, hükümetin temsilcilerinin isteği üzerine istifa etmedim. Ad-Hoc Komite toplandı, seçim tarihi belirlendi. Ama bir anda YPD MYK’sı toplandı ve benim istifamı istedi.

Yeni bir parti kurarken bakanlığı ben almazdım

Burada yaşanan süreç büyük ayıp. Burada şark kurnazlığı var. Çalışma Bakanlığının boşalması neticesinde adımın geçtiğini duydular. Yeni bir siyasi parti kuruluyor. Genel merkezinden tüm ilçe binalarına kadar hazır. Bu partinin ilanı yapılacakken bakanlığı ben almazdım. Ben burada samimiyet testi gerçekleştirerek, üyelerin hakikati görmesini sağladım… Şahsıma her türlü ayrıştırma, baskı ve sorun yaratılıp istifa etmem için ellerinden geleni yapan Arıklı ve etrafındakilerdir.

Bakın gördünüz mü partiyi bölüyor, gidiyor diyenler Bakan olacağımı duyunca istifamı istediler. Bu halkın huzurunda gerçekleşti…”

Millet Partisi...

Yeni partisinin adının ‘Millet Partisi’ olacağını da açıklayan Zaroğlu, detayları kamuoyuna açıklayacağını aktardı.

Zaroğlu nisaba destek vermeyecek

Zaroğlu, hükümetten desteğini çekeceği yönündeki iddiaları da yanıtlayarak, “Şimdi burada hükümetten desteğimi çekeceğim cümlesi çok keskindir… Ancak halkımızın menfaatine, ülke çıkarlarına uygun olan yasaların Meclise gelmesi için desteğimi vereceğim. Fakat tam tersi olursa desteğimi vermeyeceğim…” dedi.

Öte yandan Zaroğlu, Meclis’in açılması için nisaba destek vermeyeceğini de açıkladı.

Kaynak: Kıbrıs Postası