Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

Hükümete desteğini çekiyor!

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, halkın yararına olan yasalara destek vereceğini belirterek, Mecliste nisaba sınırlı destek vereceğini açıkladı.

06 Temmuz 2021 Salı 11:49
460 Okunma
Hükümete desteğini çekiyor!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Zaroğlu, Kurultaydan önce başlayan bir süreç olduğuna dikkat çekerek, YDP’nin hükümette yer almaması için çalışma yaptığını ifade ederek, “ Erhan Arıklı bize rağmen, hükümetin içerisinde bulundu” dedi.

“Arıklı’nın Başbakan Yardımcısı olmasına ben vesile oldum” diyen Zaroğlu, “Benim kurultayda aday çıkma gibi bir düşüncem olsaydı, evvelinde Arıklı’nın Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı olmasını sağlamazdım” şeklinde konuştu.

"Siyasi parti, aile şirketine dönüştürüldü"

Yapılan yanlışlar nedeniyle kurultayda aday olduğunu aktaran Bertan Zaroğlu, “Karşımdaki isim Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, mevcut Genel Başkandı… Arıklı, 40 yıldır siyasetin içerisinde yer almış, tabiri caizse ‘kaşarlanmış’ bir siyasetçi… Karşısındaki adayı toy olarak niteleyen bir siyasetçi” ifadelerini kullandı.

Zaroğlu, “Aile terbiyeme yakıştırmadığım bir şekilde kurultay süreci yaşadım. Siyasi parti, aile şirketine dönüştürüldü…” diye konuştu.

"Kesinlikle kabul edemeyeceğim şekilde adımlar atılmaya başlandı"

Hükümetin devam etmesi için gerekli desteği verdiğini de belirten Bertan Zaroğlu, şöyle devam etti:

“Kesinlikle kabul edemeyeceğim şekilde adımlar atılmaya başlandı. Bu süreç hayat pahalılığı ödeneği ile başladı. Bu kadar sıkıntı içerisinde her şeye zam gelirken hayat pahalılığından kesinti yapmaya kalktılar, bunun karşısında durdum. Ardından neyi 'yapacağız' dedilerse yapmadılar, neyi 'yapmayacağız' dedilerse de yaptılar.”

"Arıklı iki kere Bakanlar Kurulu'na bet izni önerisi sundu, kabul etmek mümkün değil"

Bertan Zaroğlu, Erhan Arıklı’nın iki kere Bakanlar Kurulu’na ‘bet’ izni önerisi verdiğini de savunarak, “Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu gerekçelerle hızla ilerledik ve bugüne kadar geldik” dedi.

"Bakan olacağımı duyunca istifamı istediler"

2 bin 10 kişiyle birlikte bugün YDP’den istifa edeceklerini de dile getiren Zaroğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“İstifa etmiş olsaydım Ad-Hoc Komitede sıkıntı olacaktı. Bu yüzden istifamı erteledim. Başbakan teşekkür etti. 3 kişinin isteği üzerine 'onların ricasını kırmıyorum' diyerek, hükümetin temsilcilerinin isteği üzerine istifa etmedim. Ad-Hoc Komite toplandı, seçim tarihi belirlendi.  Ama bir anda YPD MYK’sı toplandı ve benim istifamı istedi.

Yeni bir parti kurarken bakanlığı ben almazdım

Burada yaşanan süreç büyük ayıp. Burada şark kurnazlığı var. Çalışma Bakanlığının boşalması neticesinde adımın geçtiğini duydular. Yeni bir siyasi parti kuruluyor. Genel merkezinden tüm ilçe binalarına kadar hazır. Bu partinin ilanı yapılacakken bakanlığı ben almazdım. Ben burada samimiyet testi gerçekleştirerek, üyelerin hakikati görmesini sağladım… Şahsıma her türlü ayrıştırma, baskı ve sorun yaratılıp istifa etmem için ellerinden geleni yapan Arıklı ve etrafındakilerdir.

Bakın gördünüz mü partiyi bölüyor, gidiyor diyenler Bakan olacağımı duyunca istifamı istediler. Bu halkın huzurunda gerçekleşti…”

Millet Partisi...

Yeni partisinin adının ‘Millet Partisi’ olacağını da açıklayan Zaroğlu, detayları kamuoyuna açıklayacağını aktardı.

Zaroğlu nisaba destek vermeyecek

Zaroğlu, hükümetten desteğini çekeceği yönündeki iddiaları da yanıtlayarak, “Şimdi burada hükümetten desteğimi çekeceğim cümlesi çok keskindir… Ancak halkımızın menfaatine, ülke çıkarlarına uygun olan yasaların Meclise gelmesi için desteğimi vereceğim. Fakat tam tersi olursa desteğimi vermeyeceğim…” dedi.

Öte yandan Zaroğlu, Meclis’in açılması için nisaba destek vermeyeceğini de açıkladı.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 06.07.2021 12:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Herhangi bir kapanmayı bir daha kaldıramayız”
“Herhangi bir kapanmayı bir daha kaldıramayız”
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Serhat İncirli
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Serhat İncirli
1 Saat Elektrik Kesintisi Uygulanacak
1 Saat Elektrik Kesintisi Uygulanacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim