Bağımsız Milletvekili Mesut Genç, BRT’de Baykan Gürses’in sunduğu 45+ programına konuk oldu.

"HÜKÜMETE DESTEK VERDİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Halkın Partisi’nden istifa eden Mesut Genç, hükümete verdiği destek için pişman olmadığını vurguladı. “Vicdanımla hareket ettim. Bu yüzden rahatım” diyen Genç, aldığı karar nedeniyle ileride yapılacak bir seçimde halk kendisini cezalandırırsa buna da saygı duyacağını aktardı.

HP’den istifa eden Hasan Büyükoğlu ve Hasan Topal ile birlikte UBP-HP hükümetinin hiçbir zaman bozulmasını istemediklerini ifade eden Genç, 2018 yılından beri döviz krizi, cephanelik patlaması, sel felaketi, füze ve pandemi ile uğraştıklarını; son 50 yılda olmayan her şeyin hükümetteyken başlarına geldiğini dile getirdi.