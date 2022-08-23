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"Hükümete son uyarı"

KAMU-İŞ açıklamalarda bulundu.

23 Ağustos 2022 Salı 18:13
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"Hükümete son uyarı"


KAMU-İŞ'in açıklaması şu şekilde;

"HÜKÜMETE SON UYARI
 
Örgütlenmiş olduğumuz devlet okullarındaki taşeron hademe çalışanlarıyla mücadelemiz devam etmektedir.
 
Buna duyarsız kalan hükümetin yeniden ihaleye çıkması çalışma yasalarına uygun olmamakla birlikte kişileri adaletsizce yarıştırma yolunu seçmiştir. Çalışma yasalarına aykırı olduğunu bile bile ihaleye çıkıp şirketleri belirlemeye, ilan etmeye başlamıştır.
 
KAMU-İŞ olarak hükümetin yaptıklarının yasal olmadığını, yetkili sendika olmasına rağmen toplu halde işten durdurulma olması üzerine yeniden ihaleye çıkmaları bizi davaya tekrardan müracaat etme durumuna getirmiştir.
 
Bu sistemsizliğe karşı duyarsız kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.
 
24.8.2022 tarihinde yarın saat 09.00’da Mahkemelerin önünde Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu basın açıklaması yapacaktır.
 
Tüm basın emekçilerini mahkemelerin önüne davet ediyoruz.
 
Bununla birlikte;
 
Yine yarın Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda bir uyarı grevi yapacağız.
 
Okullarımızın kaosa sürüklenmesini istemiyoruz.  
 
Duyarsız kalan hükümetin karşısında yaptıkları yanlıştan dönene kadar mücadelemiz devam edecektir."

Anahtar Kelimeler:
KamuİşHükümetUyarı
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