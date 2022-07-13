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Hükümete toplantı çağrısı!

Sendikalar ve belediye başkanları, belediyelere ayrılan katkı payı konusunda hükümet yetkileriyle görüşme talep etti.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:01
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Hükümete toplantı çağrısı!
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Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Dev-İş, Mağusa Türk Genel İş ve Büro-İş sendikaları ile 28 belediye başkanının katılımıyla bugün toplantı yapıldı.

Ortak açıklamaya göre, tek gündem maddesiyle gerçekleşen toplantıda, belediyelere ayrılan katkı payının hükümetler tarafından yıllardır eksik ödendiği ifade edilirken; 2022 yılında da aynı tavrın sürmemesi için hükümete en geç cuma güne kadar toplantı yapılması çağrısında bulunuldu.

Hükümetin yanıtına göre tavır alınacağının belirtildiği toplantıda, belediyelerin aynı zihniyetle mağdur edilmeye devam edilmesi halinde 28 belediye ve burada örgütlü sendikaların mücadeleyi sokağa taşıyacağı ifade edildi.

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