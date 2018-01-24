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Hükümeti kurma görevi Özgürgün’de

Akıncı hükümeti kurma görevini Özgürgün’e verdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:21
Hükümeti kurma görevi Özgürgün’de
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, parti başkanlarıyla dün yaptığı görüşmenin ardından hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’e verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı bu sabah saat 11.00’de bir araya geldiği Özgürgün’ü hükümeti kurmakla görevlendirdi. 

Anayasa’ya göre, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevi alan milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görevi verirken yaptığı konuşmada, şu ana kadar güvenoyu alabilecek bir koalisyon hükümeti oluşmadığına işaret ederek, mecliste temsil edilen diğer partilerin de bu görevin UBP’ye verilmesinde hem fikir olduğunu belirtti. Akıncı, “Süreci bekletmenin anlamı yok. Sayın Özgürgün’e bu görevi tebliğ ediyorum” dedi.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ise, halka hizmet edecek, güçlü bir hükümet çıkabileceğini düşündüklerini kaydederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın verdiği bu görevi en iyi şekilde değerlendirip, yerine getirmek için çalışacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 24.01.2018 12:36
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