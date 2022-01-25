"Hükümeti kurma görevini Sucuoğlu'na vereceğim"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başsavcı’dan aldığı bilgiye göre; YSK’nın milletvekili isimlerini askıya asmasından 10 gün sonra, Meclis’in toplanacağını, ardından da görevlendirme yapacağını ifade etti.

Tatar, yaptığı görüşmelerde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın 18 vekil ile ana muhalefet görevini üstleneceğine dair izlenim oluştuğunu dile getirdi.

Tatar, birkaç farklı hükümet modelinin konuşabileceğine işaret ederek, “Nisap sorunu yaşamadan, toplandıkları gün sancı çekmeden yeni hükümetin meclisi açabilmesi gerekiyor” dedi.

Tatar, şu anda Faiz Sucuoğlu hükümetinin görevde olduğunu, seçim yasaklarının da yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Meclise girmeye hak kazanan siyasi parti başkanlarıyla yaptığı görüşmeleri değerlendiren Tatar, özetle şöyle konuştu:

İçinde bulunduğumuz koşullarda zaman kaybetmeye gerek yok. Diyalog başlattım. Faiz Sucuoğlu’na bu görevlendirme verilecektir. Kendisi bir takım temaslar yapacaktır. Tufan Erhürman, 18 vekil ile ana muhalefet görevini üstlenecektir. Sucuoğlu tüm partilerle istişare edecektir. Herkes bir tahminde bulunabilir ama resmi görevlendirmeyi 15 gün sonra yapabileceğim. İstikrarlı bir hükümete ihtiyaç var. Komitelerin nasıl şekilleneceği, meclis çalışmalarının nasıl olacağı konuşuluyor. Yapılan, yapılmayanlar bize ipuçları veriyor. Nisap sorunu yaşamadan, toplandıkları gün sancı çekmeden hükümetin Meclis’i açabilmesi gerekiyor.