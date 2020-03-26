Hükümetin Aldığı Önlemler Resmi Gazete'de

Coronavirüs/Covid-19 salgını nedeniyle hükümetin aldığı çoğunluğu ekonomik önlemlerle ilgili yasa gücünde kararnameler ve bazı tüzük değişiklikleri, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazırlanan Sokağa Çıkma Yasağı Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi'nin yürürlükte olacağı sürede para cezasının asgari ücretin yüzde 10'u oranına çıkarılması ve emirnameye aykırı davrananların bir yıla kadar hapis veya asgari ücretin yüzde 10'una kadar para cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabileceği düzenlendi.

Çıkarılan kararnamelerin adları şöyle:

Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi ile Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yükümlülerinin Geçici Vergi Yükümlüsü Olarak Belirlenmesini Sağlayan Yasa Gücünde Kararname

Her Türlü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödeme veya Katkılar ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Olup Turizm, Acentecilik, Restoran İle İnşaat (Ofis Çalışanları Hariç) Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Ve Prim Ödeme Mükellefiyeti Olan Sigortalıların Ödemesi Gereken Primlerinin Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname

Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Olup Turizm, Acentecilik, Restoran İle İnşaat (Ofis Çalışanları Hariç) Sektörlerinde Faaliyet Gösteren ve Prim Ödeme Mükellefiyeti Olan Sigortalıların Ödemesi Gereken Primlerinin Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname

Turizm, Acentecilik, Restoran ile İnşaat (Ofis Çalışanları Hariç) Sektörlerinde Faaliyet Gösteren İşverenlerin İhtiyat Sandığı Dairesine Yapacakları Prim, Depozit ve Yerli İstihdama Katkı Primi Yatırımları Hakkında Yasa Gücünde Kararname

Emeklilik Geliri Elde Edenlerin Gelirinin Aylık Toplamının Aylık Asgari Ücret ve Üzerinde Olması ve Başka Herhangi Bir Gelir Elde Etmeleri Halinde Kişisel İndirim ve Çocuk İndiriminden Yararlanamayacağını Düzenleyen Yasa Gücünde Kararname

İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi'nden İstihdamın Sürdürülebilirliğini Sağlamak Amacıyla İstihdam Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname

TÜZÜKLER

Öte yandan, "İhtiyat Sandığı Sürekli Personel Avans (Değişiklik) Tüzüğü", İhtiyat Sandığı Avans (Değişiklik) Tüzüğü ve Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü de Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÜNİVERSİTELERDE DİJİTAL EĞİTİM

Bakanlar Kurulu, koronavirüs (Covid 19) pandemisi nedeniyle KKTC üniversitelerinde 2019-2020 bahar dönemi ile sınırlı kalmak koşuluyla geleneksel eğitime ara verilmesi ve eğitime dijital eğitim şeklinde devam edilmesi kararı da aldı.

Resmi Gazete'deki kararda ayrıca KKTC mevzuatına göre kurulmuş üniversitelerin, "Öğretime Başlama İzni"ne sahip ve aktif ön lisans ve lisans ile lisansüstü örgün öğretim programlarındaki teorik dersleri yürütmesiyle ilgili şartlar da yer aldı.

YURT DIŞINDA KALAN ÖĞRENCİLERE MADDİ DESTEK

Bakanlar Kurulu'nun, yurtdışında yüksek öğrenim gören ve pandemi dönemi boyunca KKTC'ye gelmeyip bulundukları ülkede kalan ve anne veya babası KKTC'de ikamet eden, KKTC uyruklu yüksek öğrenim gören öğrencilere maddi destek sağlanmasına ve gerekli ödeneğin Maliye Bakanlığı'nın uygun göreceği bir kalemden karşılanması kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.