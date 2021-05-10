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"Hükümetin bozulacağı yönündeki iddialar komplo teorisidir"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu #burasıönemli adı programa konuk oldu...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:00
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"Hükümetin bozulacağı yönündeki iddialar komplo teorisidir"

Siyasette tecrübenin çok önemli olduğunu belirten Arıklı, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nu işaret ederek, “Kurultayı kazanacaklarına yüzde yüz inanıp, partiyi nasıl dizayn edeceklerini düşünüyolardı.  Bu olmadığı için şimdi çöküntü yaşıyorlar. Bu çöküntüyü kendi içlerinde çözüp, bizimle tekrar bu yolu kol kola yürümeleri konusunda karar vermeleri lazım” dedi.

YDP Genel Başkanı Bertan Zaroğlu’nun yeni bir parti kuracağı ve hükümetin bozulacağı ile ilgili iddialar hakkında da konuşan Arıklı, bu iddiaların komplo teorileri olduğunu dile getirerek, birileri istediği için hükümetin yıkılmayacağını söyledi.

"ZAROĞLU'NUN DURUMU HÜKÜMET KRİZİNE YOL AÇMAZ"

Bertan Zaroğlu’nun kurultaydan beri meclise katılmadığını bu nedenle çok da bir sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Arıklı, “27 vekilken 26’ya düştük. Umarım bir an önce bu ruh halinden kurtulur” diyerek, bu sorunun hükümet krizine yol açmayacağını da sözlerine ekledi.  

"BU SENARYOLARI KIB-TEK'TE ÜZERİNE GİTTİĞİMİZ RANT ÇEVRELERİ ÜRETİYOR"

Hükümet krizi için partiler arası bir sorun gerektiğini kaydeden Arıklı, “YDP’nin kendi içindeki krizi,  diğer partileri ilgilendirmez” dedi. Söz konusu senaryoları, KIB-TEK’te üzerlerine gittikleri rant çevreleri olduğunu öne süren Arıklı, “Birilerinin hortumunu kestik. O belli çevreler, kurultayda olduğu gibi şimdi de komplo teorileri üretiyor ama biz gülüp geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

"İPLERİ ELİMİZE ALIYORUZ"

“YDP’nin 9 bin 500 üyesinden yaklaşık 800’ünün isimleri bizde ama kafaları başka yerde” diyen Arıklı, bayramdan sonra üye güncellemesine gideceklerini kaydederek, “Partideki ipleri arkadaşlarımızla birlikte elimize alıyoruz” dedi.

"İSTİFALAR YDP'YE ZARAR VERMEZ, GİDENLER İÇİN YAS TUTACAK DEĞİLİZ"

Olası istifaların YDP’nin imajına zarar vermeyeceğini belirten Arıklı, üye güncellemesi sonrası üye sayısının 8 bine düşmesi beklediğini ancak yıl sonuna kadar bu sayının 12 bin 500’e yükseltileceğini kaydetti. Arıklı, partiye gelenler için sevineceklerini ancak gidenler için de yas tutmayacaklarını ifade etti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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Erhan Arıklı
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