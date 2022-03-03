Hükümet’in Hayır’lısı…

Dr. Faiz Sucuoğlu Başbakanlığında kurulan yeni hükümet mecliste 20 Hayır oyuna karşılık 29 oy ile Güven Oyu aldı. Hükümet içeride Güven Oyu alması aldı ama “Dışarıdan” bakıldığında bu hükümete güven yok gibi. Zira yeni hükümette kabine değişikliği isteniyor.

Ankara bazı isimlere tepkili. Bu yüzden önümüzdeki Pazartesi günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçimleri öncesi kabinede değişikliğe gidilmesine kesin gözü ile bakılıyor.

Buna göre;

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Meclis Başkanlığına,

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına,

Boşalan Dışişleri Bakanlığına da yeniden Tahsin Ertuğruloğlu getirilecek.

Bu değişiklik ile sıkıntı bitecek mi? O da o kadar kolay görülmüyor. Zira Ankara’nın tek beklentisi Dışişleri makamına Tahsin Ertuğruloğlu ismi değil. Başka isimlerinde kabinede yer değiştirilmesi gerekiyor. Ama o konu da en azından birkaç ay daha vakit var önümüzde.

Kısacası bugün Hükümet meclisten Güven Oyu aldı ama henüz iş bitmedi. Hükümetin Ankara'nın da güvenini alabilmesi için bazı değişikliklere hemen bazılarına da birkaç aylık bir süreye ihtiyacı var.

MESAJLAR:

Ersin TATAR: Ukrayna AB’ye alınırsa AB toprağı olarak kabul edilen KKTC’nin de AB’ye alınması gerekmez mi? Bu konuda bir girişim başlatacak mısınız?

Dr. Faiz SUCUOĞLU: Hadi hayırlı ve uğurlu olsun yeni kabineniz. Pazartesi hem meclis başkanlığını hem de bazı bakanlıklarda ki değişimi de yaparsanız iyice rahatlayacaksınız.

Tufan ERHÜRMAN: Yeni kabinede yeni değişikliklere ana muhalefet olarak nasıl bir tepki vereceksiniz? Kamuoyu şimdi bu konuda nasıl bir tavır takınacağınızı merak ediyorum.

Melahat ARIKLI: Leman Abladan boşalan Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Makamına şimdilik siz oturmuşsunuz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yalnız ufak bir yasa değişliği gerekecek gibi gözüküyor.

Hasan KÜÇÜK: UBP Genel Sekreterlik yarışı için kolları sıvamışsınız ve üyeleri yeniden gezmeye başlamışsınız. Yalnız bu konuda rakiplerde boş durmuyor, kulağımıza bazı ittifak haberleri geldi, haberiniz olsun.

Hasan SUNGUR: Mersin Emlakçılar Odası ile iyi bir işbirliği protokolüne imza atmışsınız ve Ada’ya Türkiye’den yatırımcıların gelmesi için bir tanıtım kampanyası başlatmaya karar vermişsiniz. Umarız bunun ile ilgili yasal sıkıntılar da biran önce hükümet tarafından çözülür.

Behçet ÖZNACAR: Rusya gibi dünyanın en güçlü ordusu nasıl oluyor da hala daha Ukrayna’da istediği sonuca ulaşamıyor. Askeri imkânlara bakıldığında neredeyse Rus ordusu 10 daha güçlü.

Necdet KIRGIN: Pek muhterem babanız hakka yürümüş. Merhuma Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyoruz, mekanı cennet olsun inşallah.

Zeki ÇELER: Seçimlerden sonra sesiniz soluğunuz hiç çıkmaz oldu. Gönlünüzde yatan Girne Belediye Başkanlığı içinde bu aralar sesiniz çıkmıyor. Yoksa siyasetten tamamen vaz mı geçtiniz?

Emrah YEŞİLIRMAK: Yerel Yönetimler Reformu konusunda parti içinde en istekli vekil olarak göze çarpıyorsunuz. Bu konuda ki tüm çalışmalar neredeyse sizden soruluyormuş. Eski bir başkan olarak bu işi anlaşılan sıkı takip edeceksiniz.