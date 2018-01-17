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Hükümetin istifasını bir iki gün içinde sunması bekleniyor

Akıncı, Anayasa’nın öngördüğü çerçevede hükümeti kurma görevini, gerekli çoğunluğu sağlayıp kurabilecek olan bir grup başkanına ya da vekile vermek durumunda olduğunu belirtti. 

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:50
Hükümetin istifasını bir iki gün içinde sunması bekleniyor
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, milletvekilliği erken genel seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından sürecin ilerlediğini, Anayasal çerçevede, hukuk içinde gereğinin yapılacağını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne’de Oğuz Veli Ortaokulu'nun kütüphane açılışında basının, seçime ve yeni hükümetin kurulmasına yönelik sorusu üzerine süreçle ilgili bilgi verdi. 

Akıncı, siyasi partilerin değerlendirmeler yaptığını söyleyerek, milletvekillerinin yemin gününün yaklaştığını, hükümetin istifasını bir iki gün içinde sunmasının beklendiğini kaydetti. 

İstifanın ardından yeni hükümet kuruluncaya kadar şimdiki hükümetin görevde kalmasına ilişkin yetkilendirme yapacağını anlatan Akıncı, daha sonra partilerle istişarelerin başlayacağını söyledi. 

“GÖREV GEREKLİ ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYIP KURABİLECEK OLANA”

Akıncı, Anayasa’nın öngördüğü çerçevede hükümeti kurma görevini, gerekli çoğunluğu sağlayıp kurabilecek olan bir grup başkanına ya da milletvekiline vermek durumunda olduğunu belirtti. 

Ülkede parlamenter sistem olduğunu, hükümetleri cumhurbaşkanının değil siyasi partilerin kurduğunu söyleyen Akıncı, cumhurbaşkanının hükümetin atamasını yapacağını kaydetti. 

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Son Güncelleme: 17.01.2018 14:25
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