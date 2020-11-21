Hükümetin kaderi bugün belli oluyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümet kurma görevini teslim alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen bütün partilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeler çerçevesinde Halkın Partisi (HP) ile birden fazla görüşme gerçekleştiren UBP heyetin bu görüşmelerden de sonuçsuz ayrıldı.

Azınlık hükümeti konusunun da Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) heyetleriyle görüşme gerçekleştiren Ersan Saner ve beraberindeki heyet, bu görüşmelerin de olumsuz sonuçlandığını, anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Son olarak dün akşam toplanan UBP Parti Meclisi sonra açıklamalarda bulunan UBP Genel Başkan Vekili Saner, “son ana kadar kabineyi sunabiliriz, görevi de devrebiliriz” ifadeleri kullanarak hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde verilen görevin son günü olan bugün için “son ana kadar çalışmaları sürdüreceklerinin” mesajını verdi.

Gün içerisinde yaşanacak gelişmeler hükümetin kaderini belirleyecek...

Teamül gereği UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner görevi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade ederse, Mecliste en fazla temsilcisi olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a görevin verilmesi bekleniyor...

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