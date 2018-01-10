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“Hükümetin kurulup derhal göreve başlaması gerek”

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, ekonomi ve birçok sorunun olduğu dönemde, hükümetin kurulup derhal göreve başlaması gerektiğini vurguladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 21:58
“Hükümetin kurulup derhal göreve başlaması gerek”
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Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, ekonomi ve birçok sorunun olduğu dönemde, hükümetin kurulup derhal göreve başlaması gerektiğini vurguladı.

Sancar yaptığı yazılı açıklamada, platform olarak halkın yanında olduklarını ifade ederek, sandıktan ülkenin koalisyon ile yönetilmesinin çıktığını, dolayısıyla şimdi görev ve hizmet zamanı olduğunu kaydetti.

Bütün parti başkanlarını sorumlu birer devlet adamı olmaya davet eden Sancar, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek, halka huzur, mutluluk refah getirmesini diledi.

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Son Güncelleme: 10.01.2018 22:03
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