Hükümetin son bombası: Altın Kumsal'ı da peşkeş çekiyorlar!

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Çevre Platformu ve Biyologlar Derneği üyesi Hasan Sarpten, Dipkarpaz Milli Parkı ile Doğa ve Arkeolojik SİT alanı Khelones Antik Kent'ten Trasha Mevki'ne kadar olan mevcut yolun deniz tarafı ile Çevre Koruma Dairesi tarafından hazırlanan yeni bölgelendirmeler ve Altın Kumsal'da yapılaşma anlamına gelen Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından sunulan Altınkum Çevre Düzenleme Projesi'nin hükümet tarafından yeniden hayata geçirilmeye çalışıldığını belirtti.

"Anıtlar Üst Kurulu acil çağrıyla toplandı"

Sarpten, bizzat Turizm Bakanı'nın talimatıyla dün acil bir çağrıyla toplanan Anıtlar Üst Kurulu toplantısında hükümetin giderayak son oyunu oynayacağının açıkça görüldüğünü ifade etti. Çevrecilerin şiddetle karşı çıktığı ve bölgenin yapılaşmasının önünü açacağına inandıkları bu girişimde hükümetin seçim öncesi ısrarlı olacağını anlatan Sarpten, Anıtlar Üst Kurulu'nun üçüncü kez gündemine gelen Karpaz'ın yapılaşması konusunun dün yapılan toplantıda oylandığını söyledi.

"Sonuç hükümet yetkililerini kızdırdı"

Sarpten, Eski Eserler Dairesi müdürü ve müdür yardımcısı, Kültür Dairesi temsilcisi ve Çevre Dairesi temsilcisinin siyasi baskılar sonucu kabul oyu verdiği toplantıda başta Şehir Planlama Dairesi temsilcisi olmak üzere diğer üyelerin ret oyu vermiş olmasının hükümet yetkililerini kızdırdığını belirterek, “önümüzdeki günlerde, ret veren kurul üyelerinin yerlerine yenilerinin atanarak oylamanın yeniden yapılması beklenmektedir” diye konuştu.

"Hükümet belli güç sahiplerine söz mü verdi?"

Sarpten, “Yasa gereği, 30 gün içerisinde bu karara itiraz edilirse aynı gündemle toplantı yeniden yapılabilir ve bu şekilde oylama sonucu da değiştirilebilir. Hükümetin seçim öncesi bu kararı geçirmek için bölgedeki belli güç sahiplerine söz verdiği yönünde ciddi iddialar var. Bunun hayata geçmesi durumunda vatandaşlıklar ve arsa dağıtma yanında hükümet kanadının Karpaz'dan da oy olma hesapları yaptığı anlaşılmaktadır” dedi.

“Büyük hata yapıyorlar”

Sarpten, şöyle devam etti, “Altınkum Çevre Düzenlemesi Projesi adı altında büfe, tuvalet, duş gibi yapıların inşası planlanmaktadır. İnanıyoruz ki bu çok büyük bir hatadır. Altınkum sahilindeki kum tepeleri ve sulak alan içerisinde şimdiye kadar yapılmış olan kazı, dolgu ve inşaat gibi birçok uygunsuz müdahalenin bulunduğu noktalar üzerine yeni yapıların yapılması yanlıştır. Bungalowların kaldırılmasından sonra tahribata uğrayan bu alanların rehabilite edilerek tekrar sulak alan ve kum tepeleri özelliklerine kavuşturulması gerekmektedir.”

“Plastik malzeme ve beton platform uygulaması yapılmamalı”

Sarpten, Çevre Düzenleme Projesi kapsamındaki yapıların kati koruma alanı dışında kalan alanlar içinde yer alacak şekilde planlanması gerektiğine dikkat çekerek, yapılan arazi çalışması sonucunda böyle bir proje için tek uygun noktanın anayol kenarında, sulak alan havzası dışında kalan, nispeten yüksek, tarımsal arazilerin olduğunun görüldüğünü söyledi.

Sarpten, “Doğal yapıyı çok fazla bozmayacak, yabancı malzeme kullanmadan düzenlenecek ve alanı bulunduğu doğal alandaki uygun biotop alan faktörü limitleri dahilinde çevre düzenleme projesi yapılabilir” diyerek, “bu noktalara yerleştirilecek yapıların taşınabilen ahşap ve boyasız yapılar olması, septik tankların da değiştirilip taşınabilen bir yapıda olması ve atıkların uzaklaştırılarak bölge dışında doğaya zararsız bertarafı önerilir. Alana hiçbir şekilde plastik malzeme ve beton platform uygulaması yapılmaması gerekir” dedi.