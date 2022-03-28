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Hükümetin yerel seçim tarihi: Kasım 2022

Haziran 2022’de yapılması planlanan yerel seçimlerin, Belediye Reformu nedeniyle ertelenmesine yönelik yasa tasarısı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yasa tasarısında yerel seçimler için 27 Kasım 2022 tarihi verildi.

28 Mart 2022 Pazartesi 19:43
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Hükümetin yerel seçim tarihi: Kasım 2022
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Haziran 2022’de yapılması planlanan yerel seçimlerin, Belediye Reformu nedeniyle ertelenmesine yönelik yasa tasarısı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yasa tasarısında yerel seçimler için 27 Kasım 2022 tarihi verildi.

Resmi Gazete’de seçimlerin ertelenmesiyle ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“Bu (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı ile, Haziran 2022'de öngörülen belediye seçimlerinin

ülkemizdeki nüfus dikkate alınarak belediyelerin tüzel kişiliklerinin birleştirilmesi, belediyelerin yeniden yapılandırılmalarına ilişkin reformların hazırlanması ve uygulanması, daha modem belediyeler oluşturulması ve belediyelerin birleştirilmesi ile halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesinin sağlanması amacıyla bir süreye ihtiyaç duyulduğundan yerel kuruluş organlarının seçimlerin ertelenmesi gerekmektedir. Anayasanın 119'uncu maddesinin (3)'üncü fıkrası kuralları yerel seçimin 4 yılda bir olacağını öngörürken, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 11 'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasında öngörülen, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti seçimlerinde, seçim döneminin sona erdiği yılın Haziran ayında, Cumhuriyet Meclisince saptanan günde oy verir kuralını düzenlemektedir. Bu bağlamda, yukarıda bahsedilen reformların yapılabilmesi için gerekli olan sürenin yerel seçimlerin Haziran ayı içerisinde olacak olması halinde yetersiz kalacağından, bahse konu yerel kuruluş organlarının seçimlerinin 27 Kasım 2022 tarihinde yapılması öngörülmektedir.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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