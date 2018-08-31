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Hükümetle sendikalar anlaştı

 Başbakan Tufan Erhürman 1 Eylül itibarıyla yıl sonuna kadar ek mesailerden %15 tasarruf yapılması konusunda sendikalarla uzlaştıklarını açıkladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:44
Hükümetle sendikalar anlaştı

Erhürman bugün kamuda yetkili 5 sendikanın temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve sendikacılarla birlikte basına açıklama yapan Erhürman, içinde bulunulan ekonomik darboğaza dikkati çekerek, tüm tarafların elini taşın altına koyması gereğine işaret etti.

Başbakan Erhürman 1 Eylül itibarıyla yılsonuna kadar ek mesailerden %15 tasarruf yapılması konusunda sendikalarla uzlaştıklarını kaydederek, bugün varılan uzlaşmanın belli bir ücret rakamı değil, herkesin elini taşın altına koymasıyla ortaya çıkan bir sonuç olduğunu dile getirdi.

Erhürman bunu önemsediğini ve toplumsal seferberliğe ihtiyaç duyulan bu dönemde halka olumlu bir mesaj verildiğini ifade etti.

Yarından itibaren kamu görevlerinde eski randımanlı şekilde işlerin dönmeye devam edeceğini söyleyen Erhürman, “Ellerini bizimle birlikte taşın altına koyan tüm sendikacı arkadaşlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 31.08.2018 16:59
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vatandaş 2018-08-31 16:54:27

net %15 bile degil Allah taş etsin sizi memura dokunamazsınız tabi endirirler sizi aşagı

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