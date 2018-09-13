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Hükümette "Azimli" krizi

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ndeki gelişmeler hükümet nezdinde sıkıntı yaşatmaya başladı. Daire Müdürü Fuat Azimli’nin “ihalesiz iş yaptırma” yöntemi şimdi Ombudsman’a şikayet edildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:55
Hükümette "Azimli" krizi

Ombudsman Raporları da, Azimli’yi suçlu ilan etti. Aylar önce tamamlanan Ombudsman Raporu’na rağmen, Azimli daire fonunda yer alan kaynağı önemli restarosyanlara değil, parça parça tanıdıklara aktardığı küçük işlere devam ediyor. Bu arada, devam eden çok sayıda işin de tarihi ve kültürel mirasın usulüne uygun restore edilmediğini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde Lefke tarihi Venedik  Su Kemerleri’nde devam eden ihalesiz restorasyon durduruldu.

Azimli’nin “ihaleye çıkmadan” bir firmaya ihale verdiği, ancak “Şömineli Ev” olarak bilinen alanda çalışmayı kardeşi Ali Azimli’nin yaptığı da ortaya çıktı. Azimli’nin ihale alan firmalara baskı yaparak, “kardeşine iş verilmesini” istiyor ve başka şirketlerin ismi kullanılarak usulsüzlük kamufle ediliyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da gelişmelerden rahatsız olduğu ifade ediliyor. Azimli’nin “yetki aşımı”, “yanlış uygulama” ve “usulsüzlük” yaptığı, Ombudsman raporları ile de ispatlandı.

Buna rağmen, Azimli, “kurduğu” sisteme devam ederken, Bakan Fikri Ataoğlu’nun “rahatsızlığına rağmen buna engel olmaması da müteahhit camiası arasında sıkıntı yaratıyor.

Anıtlar Yüksek Kurulu toplantıları da üyeler arasında ciddi sıkıntı yaratıyor. Azimli, kritik kararlarda uzman ekipleri devre dışı bırakırken, bir çok tarihi alanla ilgili ihalelerin de usulüne uygun yapılmadığı ortaya çıktı.

Azimli ile ilgili onlarca şikayet dosyası, hükümet ortakları arasında da dolaşmaya başladı. Bir süre önce, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli ile ilgili şikayetleri kabul eden ve “müdürün yetkisindeki restorasyonlarda usulsüzlük yapıldığına dair şikayetleri” doğrulayan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun adım atmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Hükümet içerisinde, özellikle Halkın Partisi kanadı, kendilerine ulaşan şikayetleri Bakanlar Kurulu’na da taşıdı.

İhalelerin usulüne uygun yapılmaması, parça parça tanıdık şirketlere verilmesi, restorasyonlarda kalite standartların düşük olması, ihaleyi alan şirketlerden kendi akrabaları içim iş istemesi, müdürlük makamını kullanarak fondaki kaynağı tanıdıklarına parça parça aktarması gibi konuşan, Azimli ile ilgili kabarık şikayet dosyalarının içerisinde yer alıyor.

Ülkede ciddi ciddi restorasyon bekleyen onlarca tarihi miras varken, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ndeki fon kaynağının bu şekilde kullanılması hükümet arasında da gündem oldu. Konunun Fikri Ataoğlu’nun gündemine getirildiği ve özellikle Serdar Denktaş tarafından, “Gereğinin yapılmasının” talimatı verildiği kulislere sızan bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Eski Eserler Ve Müzeler DairesiHükümetFuat AzimliOmbudsmanGündemKıbrıs
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nnn 2018-09-13 16:13:20

hiç bişey yapılamazzzz.... görür serdarcın raufçuğunu (belki de zaten görüyordur) hallederler hemen olay kapanır ya da aynen devammmmmmmmm

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Mehmet 2018-09-13 13:09:42

Yani bu adamı tanımayanmı var doğru olabilir
Sağır, dilsiz ve körler
Esas hükümetcilik oynayanlar nedir?

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Doğru Söz 2018-09-13 15:53:20

Insanlar bu avantajlar için siyasi parti binalarını mesken tutup daşak yalayıcı aşağılık birer yaratık oluyorlar. Yoksa siyasetle alakası olduğundan değil. İşte yine yapanın yanına kâr kalmış. Şeriat şart. Şeriaaaaaaaaaaaaaaaaaat. Kelle, el kesilmeden asla olmaz. Ama her pislik yasallaşmış. Yapmayan enayi. Bu saatten sonra bir bok olmaz. Bu Devlet her bakımdan doğmadan bitti. Olmaması daha iyi.

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