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Hükümette 'Kıb- Tek' tartışması

15 Şubat 2019 Cuma 15:56
Hükümette 'Kıb- Tek' tartışması

Bakanlar Kurulu, ortak kararla Kıb- Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu'nun görevden alınmasına, yeni bir yönetim kurulu oluşturulmasına onay verirken, Başbakan Tufan Erhürman'ın kararı geciktirdiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Hükümetin HP kanadı, kararın bir an önce uygulanmasını isterken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de gelişmelerden rahatsız.

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CTP ve TDP içerisinde ciddi sıkıntılar yaşanırken, Kıb- Tek'te yaşananlar, ciddi bir hükümet krizine dönüştü.

Nami rest çekti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, bir süredir Kıb- Tek kaynaklı kendisine yapılan saldırılardan ve sorumlu bakan olmasına rağmen, "kendisinden habersiz adımlar atılmasından" rahatsız. Kıb- Tek yönetiminin, hükümete rağmen, ayrı bir hükümet gibi çalışması, tek başına enerji politikası ile ilgili kararlar alması ve bundan bakanın haberi olmaması da krizi "görevden alma" noktasına taşıdı.

Bakanlar Kurulu'nda "görevden alma" prensip olarak bir karar halinde getirildi ama, Başbakan Erhürman'ın kararı geciktirmesi krizi tırmandırdı. TDP, Kıb- Tek'teki durumun devamından yana.

CTP içerisinde de ciddi görüş ayrılıkları var. Bakan Nami ise, "enerjide politikaları devleti yönetenlerin belirlemesinden" yana ve HP kanadının ve DP kanadının da ciddi desteğine sahip. Başbakan Erhürman'ın hızlı karar almaması durumunda, Özdil Nami'nin "istifa" dahil her türlü seçeneği masasında bulundurduğu gelen bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Kıb- Tek
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Kemal 2019-02-15 19:21:44

Bu hükümette hiç kimse bakanlıktan istifa etmez koltuk tatli

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Ergün 2019-02-16 07:13:34

DALTONLAR İŞ BAŞINDA

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