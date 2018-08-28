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Hükümetten 'antrepo' kararı

Ekonomik krizin etkilerini ortadan kaldırmak İçin çeşitli kararlar alan hükümetin son adımı antrepolarda bulunan gümrüğü ödenmemiş mallar için.

28 Ağustos 2018 Salı 09:50
Hükümetten 'antrepo' kararı

Resmî gazetede yayınlanan kararla, Ocak 2014’ten itibaren antrepolanmış mallar, hangi tarihte adaya gelmişse, o günün döviz tarifesinden gümrüklenecek. Var olan uygulama; antrepoya alım tarihine bakılmaksızın, malın piyasaya sürüleceği günkü döviz kurundan gümrüklendirilmesini içeriyordu.

Bu yolla, antrepolarda bulunan gümrüklenmemiş malların daha ucuz bir şekilde piyasaya sürülmesini sağlayacağını düşünen hükümet, özellikle araç piyasasını canlandırmayı düşünüyor.

Uzmanlar, hükümetin bu kararının hem tüccar hem de tüketiciye yaradığını düşünüyor. Ancak, gerekli denetim yapılmazsa, antrepolarda bulunan bir çok malın, fahiş karla piyasaya sürülmesi de olası.

Kaynak: Haber Kıbrıs

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Anahtar Kelimeler:
HükümetAntrepoEkonomik KrizGümrükMallarGündemKıbrıs
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Taner M. Şah 2018-08-28 12:24:05

Dümen kontrolden çıktı artık. Nereye toslayacağımız belli değil. Aksini kimse iddia edemez diye düşünürüm.

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