Hükümetten, Birleşik Krallık'tan gelecek vatandaşların ailelerine önemli duyuru

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabından duyuru yaparak, İngiltere’den gelecek ve gözetim altında tutulacak vatandaşların malzeme ihtiyaçlarının giderilmesi için alınan kararları açıkladı.

Toplum sağlığı açısından, kişisel eşya veya malzemelerin kaymakamlıklarda toplanması kararını aldıklarını kaydeden Baybars’ın paylaşımı şöyle:

“ÖNEMLİ DUYURU!

07/04/2020 ile 08/04/2020 tarihlerinde Birleşik Krallık’tan gelip Güzelyurt KYK Yurtları’nda 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak vatandaşlarımıza, aileleri veya yakınları tarafından ulaştırılması istenen malzemeler için hükümetimizin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Toplum sağlığı açısından yapılan değerlendirmede, herhangi bir kişisel eşya veya malzeme (pişmiş yemek hariç) götürmek isteyen ailelerin gönderecekleri paketler, bulundukları ilçe kaymakamlıklarında toplanıp aynı gün içerisinde gözetim merkezine ulaştırılacaktır.

Ülkemizin farklı ilçelerinde ikamet eden aileler veya yakınları, bulundukları bölgenin ilçe kaymakamlıklarına aşağıda belirtilen gün ve saatlerde göndermek istedikleri eşya ve malzemeleri, kapalı ve bantlı bir şekilde paketleyecek üzerine ad, soyad ve kaldığı oda numarası yazılarak ilgili ilçe kaymakamlıklarına teslim edilecektir.

Bu teslimat şartları, sadece İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne ilçeleri için geçerli olup, Lefke ve Güzelyurt’ta bulunan aile yakınları belirtilen tarihlerde doğrudan yurt sorumlusuna eşya ve malzemeleri teslim edebileceklerdir.

Malzemelerin teslim edilebileceği tarihler, 08/04/2020 tarihinden başlamak üzere her pazartesi, çarşamba ve cuma günleridir. Saatler, ikmal aracının güzergahına göre ayarlamıştır.

Malzemelerin teslim edilebileceği yer ve saatler:

Gazimağusa Kaymakamlığı : 08:30 – 10:30

İskele Kaymakamlığı : 09:00 -11:00

Girne Kaymakamlığı : 10:00 – 12:00

Lefkoşa Kaymakamlığı : 11:00 – 13:00

Gözetim altında tutulan vatandaşlarımıza yakınları tarafından gönderilecek malzeme ve eşyaların paketlenerek üzerine yurtta kalan kişinin adı, soyadı ve kaldığı oda numarası yazılmış bir halde belirtilen saatler içerisinde ilgili kaymakamlıklara bırakılması rica olunur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”