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“Hükümetten bundan böyle ‘Medya Destek’ talebimiz yoktur”

28 Ekim 2019 Pazartesi 19:10
“Hükümetten bundan böyle ‘Medya Destek’ talebimiz yoktur”

Kıbrıs Türk basınındaki örgütler ve “Geleneksel Medya Komitesi”,  hükümetten bundan böyle “medya destek” talepleri olmadığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası, KTAMS, Dev-İş ve “Geleneksel Medya Komitesi” tarafından yapılan ortak açıklamada, şöyle denildi:

 “Basını itibarsızlaştıran, bu ülkenin değerlerine saygısız, sosyal ve kültürel yapımızı erozyona uğratan, destek projelerini “sadaka verir” pozisyonuna indirgeyecek kadar kendinden geçen bu hükümeti eylemlerimizle takip edeceğiz.

Size medyada haksız rekabeti, değişen sahiplik yapısını, demokrasimizi bekleyen tehlikeleri anlatacağız. Basın emekçilerinin işsizliği, alım gücündeki erime ve geleneksel medyanın gelecek belirsizliğinin sorumluları olarak tarihe geçeceksiniz.

Kıbrıs Türk basını sizden önce de vardı, sizden sonra da yaşayacak.

İstemiyoruz.  Size kalsın!”

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