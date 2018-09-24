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Hükümetten 'devrim' gibi karar: Artık 'tavuk eti' gelebilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın aldığı ve Bakanlar Kurulu'nun onayladığı karara göre, bundan böyle ülkeye tavuk eti gelebilecek.

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:16
Hükümetten 'devrim' gibi karar: Artık 'tavuk eti' gelebilecek

HABER KIBRIS - ÖZEL HABER

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın aldığı ve Bakanlar Kurulu'nun onayladığı karara göre, bundan böyle ülkeye tavuk eti gelebilecek.

Yıllardır, özellikle 1, zaman zaman 2 işletmenin tekelinde olan ve en büyük yerli üretim olma özelliği taşıyan tavuk çiftliklerine, bu yolla alternatif yaratılmış oldu. Tavuk eti ithal etmek isteyen işletmeler, bundan böyle Veteriner Dairesi'nin koşullarını yerine getirmek şartıyla, yurt dışından işlenmiş ya da işlenmemiş tavuk eti getirebilecek. Bu kararın, piyasada ciddi anlamda tavuk eti ve ürünlerinin ucuzlamasını sağlaması bekleniyor.

Alınan kararın, tüketiciden yana önemli olduğu ve fiyatkarda da ciddi bir ucuzlama getireceği belirtildi. Buna göre, piyasadaki tekelin de kırılacağı, piyasanın daha ucuza tavuk ürünü tüketebileceği de vurgulandı.

Şahali: Tavuk eti ithali yürürlüğe girdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tavuk eti ithaline izin verildiğini açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tavuk eti ithalinin 21 Eylül Cuma gününden itibaren yürürlükte olduğunu söyledi.
BRT web habere konuşan Bakan Şahali, yurttaşın alım gücüne katkıda bulunmak amacıyla ve rekabete dayalı bir fiyat politikasının gelişmesi umuduyla bu adımı attıklarını belirtti.

Bakan Şahali, tavuk etinin ithalinin cuma gününden itibaren yürürlükte olduğunu, bu konudaki resmi bildirimi üyelerine duyurması amacıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na resmi yazıyla yaptıklarını söyledi.

Şahali, tavuk eti ithal etmek isteyen işletmelerin Veteriner Dairesi’ne başvurarak gıda güvenlik koşulları mevzuatını yerine getirmek şartıyla, yurt dışından işlenmiş ya da işlenmemiş tavuk eti getirebileceğini belirtti.

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Son Güncelleme: 24.09.2018 16:00
Anahtar Kelimeler:
HükümetTavuk EtiTarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıBakanlar KuruluGündemKıbrıs
Yorumlar
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dervis 2018-09-24 17:27:19

buyuk ve kucuk bas hayvan eti ithalini de dort gozle bekliyoruz..butun dunya brezilya ve avustralyada uretilen ucuz ve kaliteli et tuketirken biz paragoz hayvancilar ve kasaplarin insafina terkedildik..

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yurtaş 2018-09-24 16:28:17

helal olsun bun kararı verenlere

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vatandas 2018-09-24 17:16:35

yaşşa başkan... ilk defa guzel bı karar :)bakalım tavugu kuzu fyatına yer olduk....

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Kemal 2018-09-24 17:28:24

Herkes gider anyaya bunlar gider Konya’ya be arkadaş. Biz tavuk yemekten yumurta doğuracagiz. Bize et lazım et . Eti serbes bırak sanıza

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mana 2018-09-24 20:07:19

her şeyi Türkiye'den alalım. orda çok ucuz bir niye uğraşalım.

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İsmail 2018-09-24 19:33:47

Sadece tavukmu elektrik benzin kırmızı et tüpgaz benzin türkiyeden 2 3 tl ucuzdu şimdi fark 1 tl nerdeyse aynı bu durumda meyve sebze fiyatları elektrik fiyatlarıda ayni olsun tabiki işinize gelmez.

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